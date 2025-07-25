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Курс юаня к рублю на Московской бирже умеренно повышается в пятницу

Курс юаня к рублю на Московской бирже умеренно повышается в пятницу - 25.07.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Московской бирже умеренно повышается в пятницу

Курс китайской валюты к рублю в пятницу умеренно повышается, закрепляясь выше уровня 11 рублей, следует из данных Московской биржи. | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T17:33+0300

2025-07-25T17:33+0300

2025-07-25T17:33+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в пятницу умеренно повышается, закрепляясь выше уровня 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.16 мск растёт на 3 копейки, или на 0,3% относительно предыдущего закрытия, до 11,08 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,02-11,11 рубля. Юаневая ставка денежного рынка на Московской бирже составляет минус 0,22% годовых по индикатору RUSFARCNY (минус 0,04% на предыдущих торгах). Доллар в свою очередь котируется по 79,38 рубля на внебиржевом рынке. А для биржевого ориентира его курса можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,44 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню в России составляет 7,17, а на форексе - 7,168. Рынок при этом в целом спокойно отреагировал на совпавшее с прогнозами многих экспертов решение ЦБ РФ понизить ключевую ставку до 18% годовых. "Решение ЦБ снизить ключевую ставку на два процентных пункта было ожидаемым, но регулятор также несколько смягчил риторику относительно текущих инфляционных условий и тенденций", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций" главное событие пятницы для рынка. Несмотря на снижение ставки ЦБ, "денежно-кредитные условия" пока остаются жесткими, оказывая поддержку рублю, считает он. "Чувствовать смягчение политики российская валюта может начать при ключевой ставке ЦБ не выше 14-15%", - оценивает Дмитрий Полевой из компании "Астра УА". "С другой стороны, очередной налоговый период заканчивается, лишая рубль дополнительного предложения иностранной валюты. Поэтому уже в понедельник юань может проверить на прочность ближайшее сопротивление в виде двухмесячной вершины, установленной вчера вблизи 11,15 рубля", - допускает Бабин. В базовом сценарии (без значимых внешнеполитических изменений), курсы в ближайшие месяцы будут колебаться в диапазоне 10,7-11,8 рубля за юань, 77-85 рублей за доллар, 91-100 рублей за евро, заключает Михаил Васильев из Совкомбанка.

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рынок, торги, рф, дмитрий бабин, михаил васильев, "бкс мир инвестиций", совкомбанк