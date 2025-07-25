https://1prime.ru/20250725/leasing-859949037.html
Совкомбанк выступил ESG-консультантом при выпуске облигаций ГТЛК
Совкомбанк выступил ESG-консультантом при выпуске облигаций ГТЛК - 25.07.2025, ПРАЙМ
Совкомбанк выступил ESG-консультантом при выпуске облигаций ГТЛК
В пятницу состоялось размещение облигаций устойчивого развития АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) на сумму 20 млрд рублей, в котором... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T17:50+0300
2025-07-25T17:50+0300
2025-07-25T17:50+0300
экономика
совкомбанк
россия
банки
акра
финансы
лизинг
гтлк
esg
https://cdnn.1prime.ru/img/83978/66/839786615_0:150:2880:1770_1920x0_80_0_0_a7751cadd4ce0b6803795d375a8ddb65.jpg
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. В пятницу состоялось размещение облигаций устойчивого развития АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) на сумму 20 млрд рублей, в котором Совкомбанк выступил организатором, агентом по размещению и ESG-консультантом при подготовке к выпуску облигаций, сообщает банк. ГТЛК — первая лизинговая компания России, выпустившая ESG-облигации. Выпуску присвоена максимальная оценка от рейтингового агентства АКРА согласно шкале оценки долговых обязательств в области устойчивого развития верификатора. Аналитики АКРА отметили наличие ESG-консультанта как положительный фактор оценки выпуска. Эксперты Совкомбанка провели детальный анализ проектов, которые будут рефинансированы за счет выпуска облигаций; рассчитали экологические и социальные эффекты; разработали ESG-документацию. "Это знаковое событие для российского рынка – первый выпуск ESG-облигаций российской лизинговой компании. Мы видим потенциал в развитии ESG-финансирования и готовы оказывать всестороннюю поддержку компаниям по всем направлениям устойчивого развития. Полученная максимальная оценка от АКРА – это стимул для дальнейшего развития наших ESG-консалтинговых услуг", - прокомментировал управляющий директор ПАО "Совкомбанк" Андрей Королёв. "ГТЛК стала первой лизинговой компанией в России, вышедшей на рынок ESG-облигаций, а высокий спрос на наш дебютный выпуск стал ярким показателем стремления инвесторов поддержать проекты устойчивого развития", – прокомментировал первый заместитель генерального директора АО "ГТЛК" Михаил Кадочников. Выпуск облигаций ГТЛК направлен на рефинансирование проектов по закупке и передаче в лизинг экологически чистого транспорта общего пользования, включая троллейбусы, трамваи и электропоезда. Проекты соответствуют международным стандартам ICMA и национальной таксономии "зеленых" и социальных проектов.
https://1prime.ru/20250722/app-859795298.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83978/66/839786615_160:0:2720:1920_1920x0_80_0_0_372b1c07f7660f07cd0dc51b6b07a386.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совкомбанк, россия, банки, акра, финансы, лизинг, гтлк, esg
Экономика, Совкомбанк, РОССИЯ, Банки, АКРА, Финансы, лизинг, ГТЛК, ESG
Совкомбанк выступил ESG-консультантом при выпуске облигаций ГТЛК
Объем первого в РФ выпуска ESG-облигаций в сфере лизинга составил 20 млрд руб
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. В пятницу состоялось размещение облигаций устойчивого развития АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) на сумму 20 млрд рублей, в котором Совкомбанк выступил организатором, агентом по размещению и ESG-консультантом при подготовке к выпуску облигаций, сообщает банк.
ГТЛК — первая лизинговая компания России, выпустившая ESG-облигации. Выпуску присвоена максимальная оценка от рейтингового агентства АКРА согласно шкале оценки долговых обязательств в области устойчивого развития верификатора. Аналитики АКРА отметили наличие ESG-консультанта как положительный фактор оценки выпуска.
Эксперты Совкомбанка провели детальный анализ проектов, которые будут рефинансированы за счет выпуска облигаций; рассчитали экологические и социальные эффекты; разработали ESG-документацию.
"Это знаковое событие для российского рынка – первый выпуск ESG-облигаций российской лизинговой компании. Мы видим потенциал в развитии ESG-финансирования и готовы оказывать всестороннюю поддержку компаниям по всем направлениям устойчивого развития. Полученная максимальная оценка от АКРА – это стимул для дальнейшего развития наших ESG-консалтинговых услуг", - прокомментировал управляющий директор ПАО "Совкомбанк" Андрей Королёв.
"ГТЛК стала первой лизинговой компанией в России, вышедшей на рынок ESG-облигаций, а высокий спрос на наш дебютный выпуск стал ярким показателем стремления инвесторов поддержать проекты устойчивого развития", – прокомментировал первый заместитель генерального директора АО "ГТЛК" Михаил Кадочников.
Выпуск облигаций ГТЛК направлен на рефинансирование проектов по закупке и передаче в лизинг экологически чистого транспорта общего пользования, включая троллейбусы, трамваи и электропоезда. Проекты соответствуют международным стандартам ICMA и национальной таксономии "зеленых" и социальных проектов.
Брокерское приложение Совкомбанк Инвестиции вошло в пятерку лучших