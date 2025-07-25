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Совкомбанк выступил ESG-консультантом при выпуске облигаций ГТЛК - 25.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Совкомбанк выступил ESG-консультантом при выпуске облигаций ГТЛК
Совкомбанк выступил ESG-консультантом при выпуске облигаций ГТЛК - 25.07.2025, ПРАЙМ
Совкомбанк выступил ESG-консультантом при выпуске облигаций ГТЛК
В пятницу состоялось размещение облигаций устойчивого развития АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) на сумму 20 млрд рублей, в котором... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T17:50+0300
2025-07-25T17:50+0300
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. В пятницу состоялось размещение облигаций устойчивого развития АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) на сумму 20 млрд рублей, в котором Совкомбанк выступил организатором, агентом по размещению и ESG-консультантом при подготовке к выпуску облигаций, сообщает банк. ГТЛК — первая лизинговая компания России, выпустившая ESG-облигации. Выпуску присвоена максимальная оценка от рейтингового агентства АКРА согласно шкале оценки долговых обязательств в области устойчивого развития верификатора. Аналитики АКРА отметили наличие ESG-консультанта как положительный фактор оценки выпуска. Эксперты Совкомбанка провели детальный анализ проектов, которые будут рефинансированы за счет выпуска облигаций; рассчитали экологические и социальные эффекты; разработали ESG-документацию. "Это знаковое событие для российского рынка – первый выпуск ESG-облигаций российской лизинговой компании. Мы видим потенциал в развитии ESG-финансирования и готовы оказывать всестороннюю поддержку компаниям по всем направлениям устойчивого развития. Полученная максимальная оценка от АКРА – это стимул для дальнейшего развития наших ESG-консалтинговых услуг", - прокомментировал управляющий директор ПАО "Совкомбанк" Андрей Королёв. "ГТЛК стала первой лизинговой компанией в России, вышедшей на рынок ESG-облигаций, а высокий спрос на наш дебютный выпуск стал ярким показателем стремления инвесторов поддержать проекты устойчивого развития", – прокомментировал первый заместитель генерального директора АО "ГТЛК" Михаил Кадочников. Выпуск облигаций ГТЛК направлен на рефинансирование проектов по закупке и передаче в лизинг экологически чистого транспорта общего пользования, включая троллейбусы, трамваи и электропоезда. Проекты соответствуют международным стандартам ICMA и национальной таксономии "зеленых" и социальных проектов.
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совкомбанк, россия, банки, акра, финансы, лизинг, гтлк, esg
Экономика, Совкомбанк, РОССИЯ, Банки, АКРА, Финансы, лизинг, ГТЛК, ESG
17:50 25.07.2025
 
Совкомбанк выступил ESG-консультантом при выпуске облигаций ГТЛК

Объем первого в РФ выпуска ESG-облигаций в сфере лизинга составил 20 млрд руб

© Совкомбанк Офис Совкомбанка
Офис Совкомбанка
© Совкомбанк
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. В пятницу состоялось размещение облигаций устойчивого развития АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) на сумму 20 млрд рублей, в котором Совкомбанк выступил организатором, агентом по размещению и ESG-консультантом при подготовке к выпуску облигаций, сообщает банк.
ГТЛК — первая лизинговая компания России, выпустившая ESG-облигации. Выпуску присвоена максимальная оценка от рейтингового агентства АКРА согласно шкале оценки долговых обязательств в области устойчивого развития верификатора. Аналитики АКРА отметили наличие ESG-консультанта как положительный фактор оценки выпуска.
Эксперты Совкомбанка провели детальный анализ проектов, которые будут рефинансированы за счет выпуска облигаций; рассчитали экологические и социальные эффекты; разработали ESG-документацию.
"Это знаковое событие для российского рынка – первый выпуск ESG-облигаций российской лизинговой компании. Мы видим потенциал в развитии ESG-финансирования и готовы оказывать всестороннюю поддержку компаниям по всем направлениям устойчивого развития. Полученная максимальная оценка от АКРА – это стимул для дальнейшего развития наших ESG-консалтинговых услуг", - прокомментировал управляющий директор ПАО "Совкомбанк" Андрей Королёв.
"ГТЛК стала первой лизинговой компанией в России, вышедшей на рынок ESG-облигаций, а высокий спрос на наш дебютный выпуск стал ярким показателем стремления инвесторов поддержать проекты устойчивого развития", – прокомментировал первый заместитель генерального директора АО "ГТЛК" Михаил Кадочников.
Выпуск облигаций ГТЛК направлен на рефинансирование проектов по закупке и передаче в лизинг экологически чистого транспорта общего пользования, включая троллейбусы, трамваи и электропоезда. Проекты соответствуют международным стандартам ICMA и национальной таксономии "зеленых" и социальных проектов.
Совкомбанк. - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
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ЭкономикаСовкомбанкРОССИЯБанкиАКРАФинансылизингГТЛКESG
 
 
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