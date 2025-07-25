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Россия близка к достижению целей продбезопасности по овощам, заявила Лут - 25.07.2025, ПРАЙМ
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Россия близка к достижению целей продбезопасности по овощам, заявила Лут
Россия близка к достижению целей продбезопасности по овощам, заявила Лут - 25.07.2025, ПРАЙМ
Россия близка к достижению целей продбезопасности по овощам, заявила Лут
Россия в этом году может достичь показателя доктрины продовольственной безопасности по овощам, рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут. | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T23:29+0300
2025-07-25T23:29+0300
экономика
сельское хозяйство
мировая экономика
дальний восток
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Россия в этом году может достичь показателя доктрины продовольственной безопасности по овощам, рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут. "По продовольственной безопасности, по овощам, мы уже находимся очень близко к нашему показателю доктрины продовольственной безопасности. Надеемся очень, что в том числе за счет роста объемов производства по закрытому грунту в этом году сможем уже достичь показателей продбеза", - рассказала Лут. Она отметила, что по открытому грунту, который в большей степени зависит от погодных условий, посадка овощей чуть превышает уровень прошлого года. Тепличные комплексы же полностью закрывают самообеспеченность по центральной части России. Сибири и Дальнему Востоку выделяются дополнительные меры поддержки. "По Сибири, по Дальнему Востоку у нас еще остаются дополнительные меры поддержки для того, чтобы там закрыть себя по самообеспеченности. Надеемся, что уже в ближайшие три года это сделаем. В целом по закрытому грунту мы ожидаем в этом году объем урожая на уровне 1,6-1,7 миллиона тонн", - подытожила министр.
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сельское хозяйство, мировая экономика, дальний восток, оксана лут
Экономика, Сельское хозяйство, Мировая экономика, Дальний Восток, Оксана Лут
23:29 25.07.2025
 
Россия близка к достижению целей продбезопасности по овощам, заявила Лут

Лут: Россия может достичь показателя продовольственной безопасности по овощам

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОвощи
Овощи - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Россия в этом году может достичь показателя доктрины продовольственной безопасности по овощам, рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут.
"По продовольственной безопасности, по овощам, мы уже находимся очень близко к нашему показателю доктрины продовольственной безопасности. Надеемся очень, что в том числе за счет роста объемов производства по закрытому грунту в этом году сможем уже достичь показателей продбеза", - рассказала Лут.
Она отметила, что по открытому грунту, который в большей степени зависит от погодных условий, посадка овощей чуть превышает уровень прошлого года. Тепличные комплексы же полностью закрывают самообеспеченность по центральной части России. Сибири и Дальнему Востоку выделяются дополнительные меры поддержки.
"По Сибири, по Дальнему Востоку у нас еще остаются дополнительные меры поддержки для того, чтобы там закрыть себя по самообеспеченности. Надеемся, что уже в ближайшие три года это сделаем. В целом по закрытому грунту мы ожидаем в этом году объем урожая на уровне 1,6-1,7 миллиона тонн", - подытожила министр.
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ЭкономикаСельское хозяйствоМировая экономикаДальний ВостокОксана Лут
 
 
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