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Мадуро назвал нацистское течение на Украине неонацизмом - 25.07.2025, ПРАЙМ
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Мадуро назвал нацистское течение на Украине неонацизмом
Мадуро назвал нацистское течение на Украине неонацизмом - 25.07.2025, ПРАЙМ
Мадуро назвал нацистское течение на Украине неонацизмом
Укоренившееся на Украине нацистское течение не является неонацизмом, поскольку за ним стоят прямые наследники тех, кто поддерживал нацистскую оккупацию во... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T05:36+0300
2025-07-25T05:36+0300
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мировая экономика
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николас мадуро
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МЕХИКО, 25 июл - ПРАЙМ. Укоренившееся на Украине нацистское течение не является неонацизмом, поскольку за ним стоят прямые наследники тех, кто поддерживал нацистскую оккупацию во времена Гитлера, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. "На Украине установилось нацистское течение. Здесь нельзя говорить о неонацизме — это течение является наследником тех нацистов, которые поддержали оккупацию Украины во времена Гитлера. С молчаливого согласия всей Западной Европы — практически всей. Там не осталось "ни одной здоровой кости", - сказал Мадуро в ходе интервью, которое показал телеканал VTV. Политик указал, что это течение пришло к управлению страной после переворота в 2014 году, подготовленного госдепартаментом США и ЦРУ "под руководством лауреата Нобелевской премии мира Барака Хусейна Обамы". По словам Мадуро, Вашингтон тогда начал готовить Украину к военной агрессии, а ответные действия президента РФ Владимира Путина являются "попыткой найти путь к восстановлению законности". "Весь этот план по окружению России с юга крайне опасен. Это часть стратегии: развязать войну против России, устроить войну в Европе — чтобы пострадали и Россия, и Европа, и чтобы снова был достигнут тот эффект, который мы видели в 1945 году, когда обширные территории Советского Союза, России и всей Европы были разрушены, а на плаву осталась лишь одна глобальная держава — Соединённые Штаты Америки", - заключил Мадуро.
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общество , мировая экономика, украина, европа, венесуэла, николас мадуро, владимир путин, цру
Общество , Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, ЕВРОПА, ВЕНЕСУЭЛА, Николас Мадуро, Владимир Путин, ЦРУ
05:36 25.07.2025
 
Мадуро назвал нацистское течение на Украине неонацизмом

Президент Венесуэлы Мадуро: нацистское течение на Украине не является неонацизмом

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МЕХИКО, 25 июл - ПРАЙМ. Укоренившееся на Украине нацистское течение не является неонацизмом, поскольку за ним стоят прямые наследники тех, кто поддерживал нацистскую оккупацию во времена Гитлера, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
"На Украине установилось нацистское течение. Здесь нельзя говорить о неонацизме — это течение является наследником тех нацистов, которые поддержали оккупацию Украины во времена Гитлера. С молчаливого согласия всей Западной Европы — практически всей. Там не осталось "ни одной здоровой кости", - сказал Мадуро в ходе интервью, которое показал телеканал VTV.
Политик указал, что это течение пришло к управлению страной после переворота в 2014 году, подготовленного госдепартаментом США и ЦРУ "под руководством лауреата Нобелевской премии мира Барака Хусейна Обамы". По словам Мадуро, Вашингтон тогда начал готовить Украину к военной агрессии, а ответные действия президента РФ Владимира Путина являются "попыткой найти путь к восстановлению законности".
"Весь этот план по окружению России с юга крайне опасен. Это часть стратегии: развязать войну против России, устроить войну в Европе — чтобы пострадали и Россия, и Европа, и чтобы снова был достигнут тот эффект, который мы видели в 1945 году, когда обширные территории Советского Союза, России и всей Европы были разрушены, а на плаву осталась лишь одна глобальная держава — Соединённые Штаты Америки", - заключил Мадуро.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаУКРАИНАЕВРОПАВЕНЕСУЭЛАНиколас МадуроВладимир ПутинЦРУ
 
 
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