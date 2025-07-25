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МАК назвал причину крушения SSJ-100 в Подмосковье в 2024 году - 25.07.2025, ПРАЙМ
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МАК назвал причину крушения SSJ-100 в Подмосковье в 2024 году
МАК назвал причину крушения SSJ-100 в Подмосковье в 2024 году - 25.07.2025, ПРАЙМ
МАК назвал причину крушения SSJ-100 в Подмосковье в 2024 году
Накладки датчиков углов атаки левого и правого бортов SSJ, упавшего в Подмосковье в 2024 году, были перепутаны при техобслуживании, они показывали недостоверные | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T16:44+0300
2025-07-25T16:44+0300
россия
межгосударственный авиационный комитет
газпром
аэропорт внуково
ssj-100
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Накладки датчиков углов атаки левого и правого бортов SSJ, упавшего в Подмосковье в 2024 году, были перепутаны при техобслуживании, они показывали недостоверные данные, говорится в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Sukhoi Superjet 12 июля 2024 года потерпел крушение в подмосковному лесу, находившиеся на борту три члена экипажа погибли. Принадлежавший "Газпром авиа" лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Согласно промежуточному отчету, причиной крушения SSJ-100 мог стать неисправный датчик угла атаки. "Недостоверные показания углов атаки самолета явились следствием перепутывания накладок датчиков углов атаки левого и правого бортов воздушного судна при их демонтаже/монтаже в результате нарушения требований Руководства по технической эксплуатации RRJ-95 в процессе технического обслуживания воздушного судна на авиаремонтном предприятии", - говорится в отчете.
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россия, межгосударственный авиационный комитет, газпром, аэропорт внуково, ssj-100
РОССИЯ, Межгосударственный авиационный комитет, Газпром, аэропорт Внуково, SSJ-100
16:44 25.07.2025
 
МАК назвал причину крушения SSJ-100 в Подмосковье в 2024 году

МАК: датчики углов атаки SSJ-100 были перепутаны при техобслуживании

SSJ-100
SSJ-100
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Накладки датчиков углов атаки левого и правого бортов SSJ, упавшего в Подмосковье в 2024 году, были перепутаны при техобслуживании, они показывали недостоверные данные, говорится в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Sukhoi Superjet 12 июля 2024 года потерпел крушение в подмосковному лесу, находившиеся на борту три члена экипажа погибли. Принадлежавший "Газпром авиа" лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Согласно промежуточному отчету, причиной крушения SSJ-100 мог стать неисправный датчик угла атаки.
"Недостоверные показания углов атаки самолета явились следствием перепутывания накладок датчиков углов атаки левого и правого бортов воздушного судна при их демонтаже/монтаже в результате нарушения требований Руководства по технической эксплуатации RRJ-95 в процессе технического обслуживания воздушного судна на авиаремонтном предприятии", - говорится в отчете.
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РОССИЯМежгосударственный авиационный комитетГазпромаэропорт ВнуковоSSJ-100
 
 
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