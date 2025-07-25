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МАК назвал причину крушения SSJ-100 в Подмосковье в 2024 году

МАК назвал причину крушения SSJ-100 в Подмосковье в 2024 году - 25.07.2025, ПРАЙМ

МАК назвал причину крушения SSJ-100 в Подмосковье в 2024 году

Накладки датчиков углов атаки левого и правого бортов SSJ, упавшего в Подмосковье в 2024 году, были перепутаны при техобслуживании, они показывали недостоверные | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T16:44+0300

2025-07-25T16:44+0300

2025-07-25T16:44+0300

россия

межгосударственный авиационный комитет

газпром

аэропорт внуково

ssj-100

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Накладки датчиков углов атаки левого и правого бортов SSJ, упавшего в Подмосковье в 2024 году, были перепутаны при техобслуживании, они показывали недостоверные данные, говорится в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Sukhoi Superjet 12 июля 2024 года потерпел крушение в подмосковному лесу, находившиеся на борту три члена экипажа погибли. Принадлежавший "Газпром авиа" лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Согласно промежуточному отчету, причиной крушения SSJ-100 мог стать неисправный датчик угла атаки. "Недостоверные показания углов атаки самолета явились следствием перепутывания накладок датчиков углов атаки левого и правого бортов воздушного судна при их демонтаже/монтаже в результате нарушения требований Руководства по технической эксплуатации RRJ-95 в процессе технического обслуживания воздушного судна на авиаремонтном предприятии", - говорится в отчете.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, межгосударственный авиационный комитет, газпром, аэропорт внуково, ssj-100