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Mars прекратит выпуск шоколадных плиток брендов Dove и "Коркунов" - 25.07.2025, ПРАЙМ
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Mars прекратит выпуск шоколадных плиток брендов Dove и "Коркунов"
Mars прекратит выпуск шоколадных плиток брендов Dove и "Коркунов" - 25.07.2025, ПРАЙМ
Mars прекратит выпуск шоколадных плиток брендов Dove и "Коркунов"
Компания Mars с 1 января 2025 года постепенно прекращает выпуск шоколадных плиток брендов Dove и "Коркунов", которые производятся на Одинцовской кондитерской... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T10:56+0300
2025-07-25T10:56+0300
бизнес
россия
сша
mars
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Компания Mars с 1 января 2025 года постепенно прекращает выпуск шоколадных плиток брендов Dove и "Коркунов", которые производятся на Одинцовской кондитерской фабрике, а также выводит их из ассортимента, при этом продолжит выпуск конфет и мини-плиток под этими брендами, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского подразделения Mars. "С целью оптимизации бизнес-модели и максимально эффективного использования имеющихся ресурсов, принято решение о постепенном прекращении производства и выводе из ассортимента шоколадных плиток под торговыми марками Dove и "Коркунов" с 1 января 2025 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что решение компании позволит ей сфокусироваться на производстве шоколадных конфет и мини-плиток Dove Promises и "Коркунов" Pure Choco. "Одинцовская кондитерская фабрика всегда стремится следовать запросам потребителей, обеспечивая их высококачественной и доступной продукцией. Для этого у нас ведется постоянная работа по улучшению эффективности", - добавляется в сообщении. Mars - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США), среди брендов - шоколадные батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree. В марте 2022 года Mars сообщил, что прекращает инвестировать в бизнес на территории России, прекращает рекламную деятельность в стране, а также импорт или экспорт готовой продукции. При этом уточнялось, что российские производства компании продолжают операционную деятельность.
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бизнес, россия, сша, mars
Бизнес, РОССИЯ, США, mars
10:56 25.07.2025
 
Mars прекратит выпуск шоколадных плиток брендов Dove и "Коркунов"

Mars с 1 января 2025 года прекратит выпуск шоколадных плиток Dove и "Коркунов"

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанк!На линии по выпуску шоколадных конфет
!На линии по выпуску шоколадных конфет - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Компания Mars с 1 января 2025 года постепенно прекращает выпуск шоколадных плиток брендов Dove и "Коркунов", которые производятся на Одинцовской кондитерской фабрике, а также выводит их из ассортимента, при этом продолжит выпуск конфет и мини-плиток под этими брендами, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского подразделения Mars.
"С целью оптимизации бизнес-модели и максимально эффективного использования имеющихся ресурсов, принято решение о постепенном прекращении производства и выводе из ассортимента шоколадных плиток под торговыми марками Dove и "Коркунов" с 1 января 2025 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение компании позволит ей сфокусироваться на производстве шоколадных конфет и мини-плиток Dove Promises и "Коркунов" Pure Choco.
"Одинцовская кондитерская фабрика всегда стремится следовать запросам потребителей, обеспечивая их высококачественной и доступной продукцией. Для этого у нас ведется постоянная работа по улучшению эффективности", - добавляется в сообщении.
Mars - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США), среди брендов - шоколадные батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree.
В марте 2022 года Mars сообщил, что прекращает инвестировать в бизнес на территории России, прекращает рекламную деятельность в стране, а также импорт или экспорт готовой продукции. При этом уточнялось, что российские производства компании продолжают операционную деятельность.
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