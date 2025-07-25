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Правительство приостановило действие плавающих пошлин на подсолнечное масло - 25.07.2025, ПРАЙМ
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Правительство приостановило действие плавающих пошлин на подсолнечное масло
Правительство приостановило действие плавающих пошлин на подсолнечное масло - 25.07.2025, ПРАЙМ
Правительство приостановило действие плавающих пошлин на подсолнечное масло
Правительство РФ приостановило действие плавающих ставок экспортных пошлин на подсолнечное масло и шрот для увеличения объемов отгрузок и поддержки... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T10:35+0300
2025-07-25T10:35+0300
бизнес
сельское хозяйство
масложировой союз
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ приостановило действие плавающих ставок экспортных пошлин на подсолнечное масло и шрот для увеличения объемов отгрузок и поддержки производителей, сообщается в Telegram-канале кабмина. "Правительство России приостановило действие плавающих ставок пошлин на подсолнечное масло и подсолнечный шрот. Решение позволит увеличить объемы отгрузок на внешние рынки и поддержать производителей и переработчиков подсолнечника. Такое решение было принято по предложению Масложирового союза России. Оно особенно актуально в преддверии осенних полевых работ", - говорится в сообщении. Отмечается, что плавающие ставки вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло и на шрот были установлены с 2021 и 2022 года соответственно для защиты внутреннего рынка от необоснованного повышения цен. Тогда удалось простимулировать экономическую заинтересованность производителей в сохранении поставок продукции на внутренний рынок. "В настоящее время внутренний рынок обеспечен подсолнечным маслом в полном объеме. Поэтому приостановка не отразится на доступности подсолнечного масла для россиян", - добавляется в сообщении кабмина.
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бизнес, сельское хозяйство, масложировой союз
Бизнес, Сельское хозяйство, Масложировой союз
10:35 25.07.2025
 
Правительство приостановило действие плавающих пошлин на подсолнечное масло

Кабмин приостановил действие плавающих пошлин на подсолнечное масло и шрот

© РИА Новости . Георгий Зимарев | Перейти в медиабанкЛиния разлива и фасовки подсолнечного масла на маслоэкстракционном заводе
Линия разлива и фасовки подсолнечного масла на маслоэкстракционном заводе - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Георгий Зимарев
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ приостановило действие плавающих ставок экспортных пошлин на подсолнечное масло и шрот для увеличения объемов отгрузок и поддержки производителей, сообщается в Telegram-канале кабмина.
"Правительство России приостановило действие плавающих ставок пошлин на подсолнечное масло и подсолнечный шрот. Решение позволит увеличить объемы отгрузок на внешние рынки и поддержать производителей и переработчиков подсолнечника. Такое решение было принято по предложению Масложирового союза России. Оно особенно актуально в преддверии осенних полевых работ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что плавающие ставки вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло и на шрот были установлены с 2021 и 2022 года соответственно для защиты внутреннего рынка от необоснованного повышения цен. Тогда удалось простимулировать экономическую заинтересованность производителей в сохранении поставок продукции на внутренний рынок.
"В настоящее время внутренний рынок обеспечен подсолнечным маслом в полном объеме. Поэтому приостановка не отразится на доступности подсолнечного масла для россиян", - добавляется в сообщении кабмина.
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