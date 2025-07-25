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Три человека погибли из-за взрыва газа в жилом доме в Саратове

Три человека погибли из-за взрыва газа в жилом доме в Саратове - 25.07.2025, ПРАЙМ

Три человека погибли из-за взрыва газа в жилом доме в Саратове

Три человека погибли в результате взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Саратове, сообщает пресс-служба МЧС России. | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T11:52+0300

2025-07-25T11:52+0300

2025-07-25T11:57+0300

происшествия

газ

недвижимость

мчс

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МОСКВА, 25 июл – ПРАЙМ. Три человека погибли в результате взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Саратове, сообщает пресс-служба МЧС России. "По предварительной информации, хлопок газовоздушной смеси без последующего горения произошел в квартире 10-этажного многоквартирного жилого дома по адресу: улица Блинова д. 4. В результате произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж. Погибло три человека. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении.Также сообщается, что ребенок и двое взрослых, предварительно, погибли при взрыве в многоквартирном доме в Саратове. Прокуратура организовала проверку."По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко прокуратура Ленинского района Саратова организовала проверку по факту хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном доме. По предварительным данным, сегодня, 25 июля 2025 года, в аварийно-диспетчерские службы поступило сообщение о произошедшем хлопке газовоздушной смеси в многоквартирном доме 2 на улице Блинова. В результате произошло обрушение части здания. Есть погибшие", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры Саратовской области.

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газ, недвижимость, мчс