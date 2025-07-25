https://1prime.ru/20250725/mchs-859930394.html

Под завалами многоэтажки в Саратове могут находиться люди

Под завалами многоэтажки в Саратове могут находиться люди - 25.07.2025, ПРАЙМ

Под завалами многоэтажки в Саратове могут находиться люди

Под завалами многоэтажки в Саратове могут находиться люди, сообщили в пресс-службе МЧС России. | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T13:28+0300

2025-07-25T13:28+0300

2025-07-25T13:28+0300

происшествия

недвижимость

общество

мчс

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Под завалами многоэтажки в Саратове могут находиться люди, сообщили в пресс-службе МЧС России. "Спасатели продолжают разбирать обрушенные конструкции жилого дома. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди. Все жильцы дома по улице Блинова, дом 2, эвакуированы. Взрывной волной повреждено остекление соседнего дома, люди также эвакуированы в безопасную зону", - говорится в сообщении. Отмечается, что на базе школы развернут пункт временного размещения, на месте происшествия работают психологи МЧС России. Всего к ликвидации последствий привлечено более 100 человек и 34 единицы техники.

https://1prime.ru/20250725/mchs-859923919.html

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недвижимость, общество , мчс