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Под завалами многоэтажки в Саратове могут находиться люди - 25.07.2025, ПРАЙМ
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Под завалами многоэтажки в Саратове могут находиться люди
Под завалами многоэтажки в Саратове могут находиться люди - 25.07.2025, ПРАЙМ
Под завалами многоэтажки в Саратове могут находиться люди
Под завалами многоэтажки в Саратове могут находиться люди, сообщили в пресс-службе МЧС России. | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T13:28+0300
2025-07-25T13:28+0300
происшествия
недвижимость
общество
мчс
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Под завалами многоэтажки в Саратове могут находиться люди, сообщили в пресс-службе МЧС России. "Спасатели продолжают разбирать обрушенные конструкции жилого дома. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди. Все жильцы дома по улице Блинова, дом 2, эвакуированы. Взрывной волной повреждено остекление соседнего дома, люди также эвакуированы в безопасную зону", - говорится в сообщении. Отмечается, что на базе школы развернут пункт временного размещения, на месте происшествия работают психологи МЧС России. Всего к ликвидации последствий привлечено более 100 человек и 34 единицы техники.
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недвижимость, общество , мчс
Происшествия, Недвижимость, Общество , МЧС
13:28 25.07.2025
 
Под завалами многоэтажки в Саратове могут находиться люди

МЧС: под завалами многоэтажки в Саратове могут находиться люди

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкВзрыв газа в жилом доме в Саратове
Взрыв газа в жилом доме в Саратове - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Под завалами многоэтажки в Саратове могут находиться люди, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Спасатели продолжают разбирать обрушенные конструкции жилого дома. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди. Все жильцы дома по улице Блинова, дом 2, эвакуированы. Взрывной волной повреждено остекление соседнего дома, люди также эвакуированы в безопасную зону", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на базе школы развернут пункт временного размещения, на месте происшествия работают психологи МЧС России.
Всего к ликвидации последствий привлечено более 100 человек и 34 единицы техники.
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ПроисшествияНедвижимостьОбществоМЧС
 
 
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