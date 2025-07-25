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Стоимость меди готовится завершить неделю в плюсе

Стоимость меди готовится завершить неделю в плюсе - 25.07.2025, ПРАЙМ

Стоимость меди готовится завершить неделю в плюсе

Стоимость меди растет в пятницу утром, готовясь завершить всю неделю в плюсе, свидетельствуют данные торгов. | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T09:39+0300

2025-07-25T09:39+0300

2025-07-25T09:39+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в пятницу утром, готовясь завершить всю неделю в плюсе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.31 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex поднимался в цене на 0,32%, до 5,82 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). При этом с начала недели котировки металла суммарно выросли на 4,37%. Они поднимаются уже пятый день подряд. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,54%, до 9 877 долларов, алюминия - на 0,15%, до 2 647 долларов, стоимость цинка - на 0,65%, до 2 843,5 долларов. Мировые рынки оценивают макроэкономические новости. На этой неделе американский президент Дональд Трамп сделал заявления по заключению торговой сделки с Японией. Позже он сообщил о достижении завершающей стадии торговых переговоров с Китаем. Инвесторы следят за развитием торговых отношений между США и Китаем, так как КНР является крупнейшим потребителем и импортером меди, следовательно сведения по китайской экономике могут отражаться на торгах.

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рынок, торги, китай, япония, сша, дональд трамп, comex