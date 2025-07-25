https://1prime.ru/20250725/memorandum--859910890.html

Росфинмониторинг и Управление ООН по контртерроризму подписали меморандум

Росфинмониторинг и Управление ООН по контртерроризму подписали меморандум - 25.07.2025, ПРАЙМ

Росфинмониторинг и Управление ООН по контртерроризму подписали меморандум

Росфинмониторинг и Управление ООН по контртерроризму подписали Меморандум о взаимопонимании, стороны разработают инициативы по наращиванию потенциала для... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T09:39+0300

2025-07-25T09:39+0300

2025-07-25T09:39+0300

россия

юрий чиханчин

оон

росфинмониторинг

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Росфинмониторинг и Управление ООН по контртерроризму подписали Меморандум о взаимопонимании, стороны разработают инициативы по наращиванию потенциала для противодействия финансированию терроризма, сообщает Росфинмониторинг. "Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и заместитель Генерального секретаря ООН, Глава Управления ООН по контртерроризму Владимир Воронков подписали Меморандум о взаимопонимании", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Документ направлен на укрепление сотрудничества в области противодействия финансированию терроризма, продвижение Глобальной контртеррористической стратегии ООН и других резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, отмечается в сообщении. "В рамках реализации Меморандума стороны разработают инициативы по наращиванию потенциала для противодействия финансированию терроризма на глобальном, региональном и национальном уровнях в соответствии с международными обязательствами и стандартами", - отметили в Росфинмониторинге. Чиханчин назвал подписание важным результатом взаимного плодотворного сотрудничества в области борьбы с терроризмом и его финансированием, особенно на фоне новых вызовов. "Так, мы фиксируем угрозы в связи с развитием цифровых технологий, среди которых использование преступниками виртуальных активов, постоянное обновление сценариев хищения денег, которые идут в том числе на нужды террористов. Эти и другие актуальные риски требуют принятия скоординированных мер реагирования", - сказал Чиханчин, его слова приводятся в сообщении. Документ также станет основой для сотрудничества в выявлении, сборе и распространении передовой практики, опыта и результатов исследований, касающихся борьбы с финансированием терроризма, добавили там.

https://1prime.ru/20250708/chikhanchin-859290010.html

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россия, юрий чиханчин, оон, росфинмониторинг