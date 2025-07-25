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МЭР ждет от Банка России своевременных решений после снижения ставки

МЭР ждет от Банка России своевременных решений после снижения ставки - 25.07.2025, ПРАЙМ

МЭР ждет от Банка России своевременных решений после снижения ставки

Решение ЦБ о снижении ставки в пятницу было ожидаемым, важно, чтобы дальнейшие действия регулятора были своевременными и соразмерными, заявили в пресс-службе... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T18:48+0300

2025-07-25T18:48+0300

2025-07-25T18:48+0300

экономика

россия

рф

ключевая ставка

банк россии

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Решение ЦБ о снижении ставки в пятницу было ожидаемым, важно, чтобы дальнейшие действия регулятора были своевременными и соразмерными, заявили в пресс-службе Минэкономразвития РФ. "Решение было ожидаемым и принято с учетом складывающейся ситуации. Прохождение периода охлаждения экономики должно быть предельно аккуратным и контролируемым. Поэтому важно, чтобы дальнейшие решения были своевременными и соразмерными", - отметили в пресс-службе Минэкономразвития.Банк России в пятницу снизил ставку сразу на 2 процентных пункта, до 18%.

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россия, рф, ключевая ставка, банк россии