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Евросоюз урежет новый транш помощи Украине

Евросоюз урежет новый транш помощи Украине - 25.07.2025, ПРАЙМ

Евросоюз урежет новый транш помощи Украине

Евросоюз урежет четвертый в этом году транш помощи Украине в рамках инструмента Ukraine Facility из-за того, что Киев не провел 3 из 16 реформ - вместо... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T16:52+0300

2025-07-25T16:52+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Евросоюз урежет четвертый в этом году транш помощи Украине в рамках инструмента Ukraine Facility из-за того, что Киев не провел 3 из 16 реформ - вместо обещанных 4,5 миллиарда евро он составит 3,05 миллиарда, заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье. "В случае выполнения всех индикаторов и при условии реализации 16 реформ, Украина получила бы 4,5 миллиарда евро... Комиссия оценила 13 реформ как выполненные и предлагает Совету ЕС осуществить выплату Украине в размере 3,05 миллиарда евро в качестве четвертого транша в рамках Ukraine Facility для Украины", - заявил Мерсье в комментарии украинскому изданию "Европейская правда". По словам представителя ЕК, Киев не провел три реформы: одна касается "децентрализации, другая - закона о реформе АРМА (нацагентство по розыску и управлению активами – ред.), а третья - отбора судей в Высший антикоррупционный суд". В июне издание "Экономическая правда" сообщало, что Украина может лишиться полутора миллиардов евро помощи от Евросоюза из-за ряда проваленных реформ.

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мировая экономика, украина, киев, ес, ек