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Граждане КНР и Белоруссии погибли при крушении Ан-24 в Приамурье - 25.07.2025, ПРАЙМ
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Граждане КНР и Белоруссии погибли при крушении Ан-24 в Приамурье
Граждане КНР и Белоруссии погибли при крушении Ан-24 в Приамурье - 25.07.2025, ПРАЙМ
Граждане КНР и Белоруссии погибли при крушении Ан-24 в Приамурье
Граждане КНР и Белоруссии погибли при крушении Ан-24 в Амурской области, сообщил МИД. | 25.07.2025, ПРАЙМ
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происшествия
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Граждане КНР и Белоруссии погибли при крушении Ан-24 в Амурской области, сообщил МИД. "В России с прискорбием восприняли сообщение о трагедии с самолетом Ан-24 авиакомпании "Ангара" в Амурской области. Среди 42 пассажиров были два иностранных гражданина – Белоруссии и КНР. Ситуационно-кризисный центр, территориальные департаменты и представительство МИД России в Благовещенске оказывают необходимую помощь во взаимодействии с дипмиссиями указанных стран, а также структурами МЧС, Росавиации и властей Амурской области", - сообщил МИД РФ на своем сайте. Министерство также выразило искренние соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
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россия, общество , амурская область, рф, китай, василий орлов, мид, мчс, росавиация
Происшествия, РОССИЯ, Общество , Амурская область, РФ, КИТАЙ, Василий Орлов, МИД, МЧС, Росавиация
20:01 25.07.2025
 
Граждане КНР и Белоруссии погибли при крушении Ан-24 в Приамурье

МИД: при крушении Ан-24 в Приамурье погибли граждане Китая и Белоруссии

© РИА Новости . Яков АндреевСамолет АН-24
Самолет АН-24 - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Яков Андреев
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Граждане КНР и Белоруссии погибли при крушении Ан-24 в Амурской области, сообщил МИД.
"В России с прискорбием восприняли сообщение о трагедии с самолетом Ан-24 авиакомпании "Ангара" в Амурской области. Среди 42 пассажиров были два иностранных гражданина – Белоруссии и КНР. Ситуационно-кризисный центр, территориальные департаменты и представительство МИД России в Благовещенске оказывают необходимую помощь во взаимодействии с дипмиссиями указанных стран, а также структурами МЧС, Росавиации и властей Амурской области", - сообщил МИД РФ на своем сайте.
Министерство также выразило искренние соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
Стихийный мемориал в память о жертвах крушения самолета Ан-24 у ротонды на набережной Благовещенска - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
Глава Приамурья назвал две основные версии крушения Ан-24
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