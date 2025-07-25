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Граждане КНР и Белоруссии погибли при крушении Ан-24 в Приамурье

Граждане КНР и Белоруссии погибли при крушении Ан-24 в Приамурье - 25.07.2025, ПРАЙМ

Граждане КНР и Белоруссии погибли при крушении Ан-24 в Приамурье

Граждане КНР и Белоруссии погибли при крушении Ан-24 в Амурской области, сообщил МИД. | 25.07.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Граждане КНР и Белоруссии погибли при крушении Ан-24 в Амурской области, сообщил МИД. "В России с прискорбием восприняли сообщение о трагедии с самолетом Ан-24 авиакомпании "Ангара" в Амурской области. Среди 42 пассажиров были два иностранных гражданина – Белоруссии и КНР. Ситуационно-кризисный центр, территориальные департаменты и представительство МИД России в Благовещенске оказывают необходимую помощь во взаимодействии с дипмиссиями указанных стран, а также структурами МЧС, Росавиации и властей Амурской области", - сообщил МИД РФ на своем сайте. Министерство также выразило искренние соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.

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россия, общество , амурская область, рф, китай, василий орлов, мид, мчс, росавиация