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На месте катастрофы Ан-24 нашли бортовые самописцы - 25.07.2025, ПРАЙМ
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На месте катастрофы Ан-24 нашли бортовые самописцы
На месте катастрофы Ан-24 нашли бортовые самописцы - 25.07.2025, ПРАЙМ
На месте катастрофы Ан-24 нашли бортовые самописцы
Бортовые самописцы обнаружены на месте катастрофы самолета Ан-24 в Амурской области, в ближайшее время их доставят в Москву для расшифровки, сообщил Минтранс... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T10:47+0300
2025-07-25T10:47+0300
россия
общество
москва
амурская область
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Бортовые самописцы обнаружены на месте катастрофы самолета Ан-24 в Амурской области, в ближайшее время их доставят в Москву для расшифровки, сообщил Минтранс РФ. "На месте катастрофы обнаружены бортовые самописцы, в ближайшее время их доставят в Москву для расшифровки", - говорится в сообщении Минтранса РФ.
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амурская область
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россия, общество , москва, амурская область
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Амурская область
10:47 25.07.2025
 
На месте катастрофы Ан-24 нашли бортовые самописцы

Минтранс: на месте катастрофы Ан-24 в Приамурье обнаружены бортовые самописцы

© РИА Новости . Администрация г. Тында | Перейти в медиабанкТраур по погибшим при крушении самолета Ан-24 в Амурской области
Траур по погибшим при крушении самолета Ан-24 в Амурской области - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Администрация г. Тында
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Бортовые самописцы обнаружены на месте катастрофы самолета Ан-24 в Амурской области, в ближайшее время их доставят в Москву для расшифровки, сообщил Минтранс РФ.
"На месте катастрофы обнаружены бортовые самописцы, в ближайшее время их доставят в Москву для расшифровки", - говорится в сообщении Минтранса РФ.
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РОССИЯОбществоМОСКВААмурская область
 
 
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