https://1prime.ru/20250725/mintrans-859917998.html

На месте катастрофы Ан-24 нашли бортовые самописцы

На месте катастрофы Ан-24 нашли бортовые самописцы - 25.07.2025, ПРАЙМ

На месте катастрофы Ан-24 нашли бортовые самописцы

Бортовые самописцы обнаружены на месте катастрофы самолета Ан-24 в Амурской области, в ближайшее время их доставят в Москву для расшифровки, сообщил Минтранс... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T10:47+0300

2025-07-25T10:47+0300

2025-07-25T10:47+0300

россия

общество

москва

амурская область

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Бортовые самописцы обнаружены на месте катастрофы самолета Ан-24 в Амурской области, в ближайшее время их доставят в Москву для расшифровки, сообщил Минтранс РФ. "На месте катастрофы обнаружены бортовые самописцы, в ближайшее время их доставят в Москву для расшифровки", - говорится в сообщении Минтранса РФ.

https://1prime.ru/20250724/aeroflot-859883993.html

москва

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россия, общество , москва, амурская область