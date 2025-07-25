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На месте катастрофы Ан-24 нашли бортовые самописцы
На месте катастрофы Ан-24 нашли бортовые самописцы - 25.07.2025, ПРАЙМ
На месте катастрофы Ан-24 нашли бортовые самописцы
Бортовые самописцы обнаружены на месте катастрофы самолета Ан-24 в Амурской области, в ближайшее время их доставят в Москву для расшифровки, сообщил Минтранс... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T10:47+0300
2025-07-25T10:47+0300
2025-07-25T10:47+0300
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Бортовые самописцы обнаружены на месте катастрофы самолета Ан-24 в Амурской области, в ближайшее время их доставят в Москву для расшифровки, сообщил Минтранс РФ. "На месте катастрофы обнаружены бортовые самописцы, в ближайшее время их доставят в Москву для расшифровки", - говорится в сообщении Минтранса РФ.
https://1prime.ru/20250724/aeroflot-859883993.html
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россия, общество , москва, амурская область
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Амурская область
На месте катастрофы Ан-24 нашли бортовые самописцы
Минтранс: на месте катастрофы Ан-24 в Приамурье обнаружены бортовые самописцы