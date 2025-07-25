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Мишустин призвал соседние с Россией страны наращивать сотрудничество

Мишустин призвал соседние с Россией страны наращивать сотрудничество - 25.07.2025, ПРАЙМ

Мишустин призвал соседние с Россией страны наращивать сотрудничество

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал соседние с Россией страны наращивать сотрудничество для охраны водоемов, координировать противопаводковые... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T07:15+0300

2025-07-25T07:15+0300

2025-07-25T07:15+0300

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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал соседние с Россией страны наращивать сотрудничество для охраны водоемов, координировать противопаводковые мероприятия. "Многие крупные и средние реки России проходят и по территории сопредельных государств. Совместно используем также ресурсы озёр. Общая площадь трансграничных водных бассейнов – около 3 миллионов квадратных километров. Важно наращивать сотрудничество для их охраны. Наладить мониторинг и обмен информацией в режиме буквально реального времени. Координировать противопаводковые мероприятия, объединять усилия команд ученых для проведения научных исследований", - сказал Мишустин на пленарном заседании международной экологической конференции в Республике Алтай.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, рф, михаил мишустин