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Мишустин призвал соседние с Россией страны наращивать сотрудничество
Мишустин призвал соседние с Россией страны наращивать сотрудничество - 25.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин призвал соседние с Россией страны наращивать сотрудничество
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал соседние с Россией страны наращивать сотрудничество для охраны водоемов, координировать противопаводковые... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T07:15+0300
2025-07-25T07:15+0300
2025-07-25T07:15+0300
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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал соседние с Россией страны наращивать сотрудничество для охраны водоемов, координировать противопаводковые мероприятия.
"Многие крупные и средние реки России проходят и по территории сопредельных государств. Совместно используем также ресурсы озёр. Общая площадь трансграничных водных бассейнов – около 3 миллионов квадратных километров. Важно наращивать сотрудничество для их охраны. Наладить мониторинг и обмен информацией в режиме буквально реального времени. Координировать противопаводковые мероприятия, объединять усилия команд ученых для проведения научных исследований", - сказал Мишустин на пленарном заседании международной экологической конференции в Республике Алтай.
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РОССИЯ, Экономика, РФ, Михаил Мишустин
Мишустин призвал соседние с Россией страны наращивать сотрудничество
Мишустин призвал соседние с Россией страны наращивать сотрудничество для охраны водоемов
МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал соседние с Россией страны наращивать сотрудничество для охраны водоемов, координировать противопаводковые мероприятия.
"Многие крупные и средние реки России проходят и по территории сопредельных государств. Совместно используем также ресурсы озёр. Общая площадь трансграничных водных бассейнов – около 3 миллионов квадратных километров. Важно наращивать сотрудничество для их охраны. Наладить мониторинг и обмен информацией в режиме буквально реального времени. Координировать противопаводковые мероприятия, объединять усилия команд ученых для проведения научных исследований", - сказал Мишустин на пленарном заседании международной экологической конференции в Республике Алтай.