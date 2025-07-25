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Мишустин рассказал о мерах по оздоровлению водоемов - 25.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мишустин рассказал о мерах по оздоровлению водоемов
Мишустин рассказал о мерах по оздоровлению водоемов - 25.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о мерах по оздоровлению водоемов
Власти России принимают меры для оздоровления водоемов, расширяют сеть гидротехнических сооружений для защиты от наводнений и засухи, заявил глава правительства | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T07:30+0300
2025-07-25T07:30+0300
экономика
россия
рф
михаил мишустин
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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - ПРАЙМ. Власти России принимают меры для оздоровления водоемов, расширяют сеть гидротехнических сооружений для защиты от наводнений и засухи, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "По поручению нашего президента мы принимаем меры для оздоровления рек, водоемов, расширяем сеть гидротехнических сооружений для защиты от наводнений, от засухи. Возводим специальные системы очистки, чтобы исключить загрязнение водоемов бытовыми и промышленными стоками, отходами", - заявил Мишустин, выступая на Международной экологической конференции.
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россия, рф, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин
07:30 25.07.2025
 
Мишустин рассказал о мерах по оздоровлению водоемов

Мишустин: власти расширяют сеть гидротехнических сооружений для защиты от засухи

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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - ПРАЙМ. Власти России принимают меры для оздоровления водоемов, расширяют сеть гидротехнических сооружений для защиты от наводнений и засухи, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"По поручению нашего президента мы принимаем меры для оздоровления рек, водоемов, расширяем сеть гидротехнических сооружений для защиты от наводнений, от засухи. Возводим специальные системы очистки, чтобы исключить загрязнение водоемов бытовыми и промышленными стоками, отходами", - заявил Мишустин, выступая на Международной экологической конференции.
 
ЭкономикаРОССИЯРФМихаил Мишустин
 
 
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