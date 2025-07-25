https://1prime.ru/20250725/mishustin-859903982.html

Мишустин рассказал о мерах по оздоровлению водоемов

Мишустин рассказал о мерах по оздоровлению водоемов - 25.07.2025, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о мерах по оздоровлению водоемов

Власти России принимают меры для оздоровления водоемов, расширяют сеть гидротехнических сооружений для защиты от наводнений и засухи, заявил глава правительства | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T07:30+0300

2025-07-25T07:30+0300

2025-07-25T07:30+0300

экономика

россия

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михаил мишустин

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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - ПРАЙМ. Власти России принимают меры для оздоровления водоемов, расширяют сеть гидротехнических сооружений для защиты от наводнений и засухи, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "По поручению нашего президента мы принимаем меры для оздоровления рек, водоемов, расширяем сеть гидротехнических сооружений для защиты от наводнений, от засухи. Возводим специальные системы очистки, чтобы исключить загрязнение водоемов бытовыми и промышленными стоками, отходами", - заявил Мишустин, выступая на Международной экологической конференции.

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россия, рф, михаил мишустин