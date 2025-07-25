https://1prime.ru/20250725/mishustin-859904128.html

Мишустин рассказал о технологиях восстановления лесов

Мишустин рассказал о технологиях восстановления лесов - 25.07.2025, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о технологиях восстановления лесов

Использование беспилотников и снимков из космоса упрощает работу над восстановлением лесов, РФ готова делиться технологиями в этой сфере с партнерами, заявил... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T07:42+0300

2025-07-25T07:42+0300

2025-07-25T07:42+0300

технологии

россия

общество

рф

михаил мишустин

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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - ПРАЙМ. Использование беспилотников и снимков из космоса упрощает работу над восстановлением лесов, РФ готова делиться технологиями в этой сфере с партнерами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин на пленарном заседании международной экологической конференции назвал общей задачей для всех стран вопросы сбережения лесов. "Уже несколько лет подряд в нашей стране восстанавливается лесов больше, чем погибает или вырубается… Внедряем передовые технологии. Использование беспилотников позволяет в режиме онлайн получать информацию о поврежденных или погибших деревьях, быстрее обнаруживать пораженные участки. С помощью снимков из космоса ведется наблюдение за тем, как происходит естественное возобновление леса. Тоже готовы делиться всеми технологиями с нашими партнерами", - сказал он.

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2025

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, общество , рф, михаил мишустин