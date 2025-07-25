https://1prime.ru/20250725/mishustin-859904128.html
Мишустин рассказал о технологиях восстановления лесов
Мишустин рассказал о технологиях восстановления лесов - 25.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о технологиях восстановления лесов
Использование беспилотников и снимков из космоса упрощает работу над восстановлением лесов, РФ готова делиться технологиями в этой сфере с партнерами, заявил... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T07:42+0300
2025-07-25T07:42+0300
2025-07-25T07:42+0300
технологии
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михаил мишустин
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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - ПРАЙМ. Использование беспилотников и снимков из космоса упрощает работу над восстановлением лесов, РФ готова делиться технологиями в этой сфере с партнерами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин на пленарном заседании международной экологической конференции назвал общей задачей для всех стран вопросы сбережения лесов.
"Уже несколько лет подряд в нашей стране восстанавливается лесов больше, чем погибает или вырубается… Внедряем передовые технологии. Использование беспилотников позволяет в режиме онлайн получать информацию о поврежденных или погибших деревьях, быстрее обнаруживать пораженные участки. С помощью снимков из космоса ведется наблюдение за тем, как происходит естественное возобновление леса. Тоже готовы делиться всеми технологиями с нашими партнерами", - сказал он.
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технологии, россия, общество , рф, михаил мишустин
Технологии, РОССИЯ, Общество , РФ, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о технологиях восстановления лесов
Мишустин: использование беспилотников упрощает работу над восстановлением лесов
МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - ПРАЙМ. Использование беспилотников и снимков из космоса упрощает работу над восстановлением лесов, РФ готова делиться технологиями в этой сфере с партнерами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин на пленарном заседании международной экологической конференции назвал общей задачей для всех стран вопросы сбережения лесов.
"Уже несколько лет подряд в нашей стране восстанавливается лесов больше, чем погибает или вырубается… Внедряем передовые технологии. Использование беспилотников позволяет в режиме онлайн получать информацию о поврежденных или погибших деревьях, быстрее обнаруживать пораженные участки. С помощью снимков из космоса ведется наблюдение за тем, как происходит естественное возобновление леса. Тоже готовы делиться всеми технологиями с нашими партнерами", - сказал он.