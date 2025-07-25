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Мишустин предложил зарубежным партнерам развивать экотуризм - 25.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мишустин предложил зарубежным партнерам развивать экотуризм
Мишустин предложил зарубежным партнерам развивать экотуризм - 25.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин предложил зарубежным партнерам развивать экотуризм
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил зарубежным партнерам совместно развивать экотуризм, отметив потенциал этой отрасли. | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T07:45+0300
2025-07-25T07:45+0300
россия
экономика
бизнес
рф
михаил мишустин
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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил зарубежным партнерам совместно развивать экотуризм, отметив потенциал этой отрасли. "Количество тех, кто побывал в федеральных национальных парках, растёт. За прошлый год – в два с половиной раза. Более 17 миллионов человек смогли увидеть первозданную природу", - сказал он на пленарном заседании международной экологической конференции. "Считаю, что у такого вида туризма огромный потенциал. И, конечно, предлагаю развивать его вместе", - добавил Мишустин.
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россия, бизнес, рф, михаил мишустин
РОССИЯ, Экономика, Бизнес, РФ, Михаил Мишустин
07:45 25.07.2025
 
Мишустин предложил зарубежным партнерам развивать экотуризм

Мишустин предложил зарубежным партнерам совместно развивать экотуризм

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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил зарубежным партнерам совместно развивать экотуризм, отметив потенциал этой отрасли.
"Количество тех, кто побывал в федеральных национальных парках, растёт. За прошлый год – в два с половиной раза. Более 17 миллионов человек смогли увидеть первозданную природу", - сказал он на пленарном заседании международной экологической конференции.
"Считаю, что у такого вида туризма огромный потенциал. И, конечно, предлагаю развивать его вместе", - добавил Мишустин.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесРФМихаил Мишустин
 
 
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