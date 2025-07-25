https://1prime.ru/20250725/mishustin-859904196.html

Мишустин предложил зарубежным партнерам развивать экотуризм

Мишустин предложил зарубежным партнерам развивать экотуризм - 25.07.2025, ПРАЙМ

Мишустин предложил зарубежным партнерам развивать экотуризм

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил зарубежным партнерам совместно развивать экотуризм, отметив потенциал этой отрасли. | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T07:45+0300

2025-07-25T07:45+0300

2025-07-25T07:45+0300

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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил зарубежным партнерам совместно развивать экотуризм, отметив потенциал этой отрасли. "Количество тех, кто побывал в федеральных национальных парках, растёт. За прошлый год – в два с половиной раза. Более 17 миллионов человек смогли увидеть первозданную природу", - сказал он на пленарном заседании международной экологической конференции. "Считаю, что у такого вида туризма огромный потенциал. И, конечно, предлагаю развивать его вместе", - добавил Мишустин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, бизнес, рф, михаил мишустин