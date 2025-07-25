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Российский рынок акций негативно отреагировал на снижение ключевой ставки - 25.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250725/mosbirzha-859945030.html
Российский рынок акций негативно отреагировал на снижение ключевой ставки
Российский рынок акций негативно отреагировал на снижение ключевой ставки - 25.07.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций негативно отреагировал на снижение ключевой ставки
Российский рынок акций в пятницу остается в минусе после решения ЦБ РФ понизить ключевую ставку на 2 процентных пункта, следует из данных Московской биржи и... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T16:32+0300
2025-07-25T16:32+0300
экономика
рынок
финансы
акции
рф
михаил зельцер
михаил васильев
мосбиржа
совкомфлот
банк россии
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в пятницу остается в минусе после решения ЦБ РФ понизить ключевую ставку на 2 процентных пункта, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 16.13 мск снижается на 0,75% относительно предыдущего закрытия, до 2786,71 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,9% до 1160,73 пункта. Российский рынок акций в первую половину сессию пятницы торговался разнонаправленно в ожидании заседания Центробанка. И когда Банк России снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 18% годовых, основной индекс пошёл вниз, хотя и несильно. В частности, в особенности дешевеют бумаги "Совкомфлота" (-3,2%), ПИКа (-3,5%), "Ростелекома" (-2,2%), ВК (-2,1%). Дорожают бумаги ВТБ (+1,1%), "Россетей" (+0,1%), префы "Транснефти" (+0,7%). "Решение ЦБ РФ... полностью оправдало наши ожидания", - комментирует Дмитрий Полевой из компании "Астра УА". При этом в пресс-релизе ЦБ говорится, что устойчивая тенденция к снижению инфляционных ожиданий в России пока не сформировалась. Банк России также заявил, что будет поддерживать такую жесткость монетарных условий, которая необходима для возвращения инфляции к целевому уровню (в 4% годовых) в 2026 году. "Потенциал для снижение ключевой ставки значителен, нейтральный сигнал лишь призван не допустить чрезмерного оптимизма на рынке и слишком быстрого смягчения финансовых условий. Первая умеренно-негативная реакция рынка выглядит ошибочной, ждем дальнейшего роста акций, хотя для последних ставка – далеко не единственный и не самый важный драйвер", - отмечает Полевой. Снижение ставки ЦБ - это отложенный позитив для российских акций, который после краткосрочной фиксации прибыли может начать реализовываться, рассчитывает и Михаил Зельцер из компании "БКС Мир инвестиций". Цикл снижения ключевой ставки ЦБ РФ, вероятно, будет продолжен, и это будет оказывать среднесрочную поддержку российскому рынку акций, при этом внешнеполитическая ситуация остаётся основным фактором неопределенности в этом году, добавляет Михаил Васильев из Совкомбанка. "В среднесрочном плане ждем возврат индекса Мосбиржи в район 2900–3000 пунктов. На годовом горизонте бенчмарк может достигнуть 3200 пунктов. Позитивно смотрим на акции банков, сектор высоких технологий и ритейл", - заключает Зельцер.
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рынок, финансы, акции, рф, михаил зельцер, михаил васильев, мосбиржа, совкомфлот, банк россии
Экономика, Рынок, Финансы, Акции, РФ, Михаил Зельцер, Михаил Васильев, Мосбиржа, Совкомфлот, Банк России
16:32 25.07.2025
 
Российский рынок акций негативно отреагировал на снижение ключевой ставки

Мосбиржа: российский рынок акций в пятницу остается в минусе после решения ЦБ по ставке

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в пятницу остается в минусе после решения ЦБ РФ понизить ключевую ставку на 2 процентных пункта, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 16.13 мск снижается на 0,75% относительно предыдущего закрытия, до 2786,71 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,9% до 1160,73 пункта.
Российский рынок акций в первую половину сессию пятницы торговался разнонаправленно в ожидании заседания Центробанка. И когда Банк России снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 18% годовых, основной индекс пошёл вниз, хотя и несильно.
В частности, в особенности дешевеют бумаги "Совкомфлота" (-3,2%), ПИКа (-3,5%), "Ростелекома" (-2,2%), ВК (-2,1%). Дорожают бумаги ВТБ (+1,1%), "Россетей" (+0,1%), префы "Транснефти" (+0,7%).
"Решение ЦБ РФ... полностью оправдало наши ожидания", - комментирует Дмитрий Полевой из компании "Астра УА".
При этом в пресс-релизе ЦБ говорится, что устойчивая тенденция к снижению инфляционных ожиданий в России пока не сформировалась. Банк России также заявил, что будет поддерживать такую жесткость монетарных условий, которая необходима для возвращения инфляции к целевому уровню (в 4% годовых) в 2026 году.
"Потенциал для снижение ключевой ставки значителен, нейтральный сигнал лишь призван не допустить чрезмерного оптимизма на рынке и слишком быстрого смягчения финансовых условий. Первая умеренно-негативная реакция рынка выглядит ошибочной, ждем дальнейшего роста акций, хотя для последних ставка – далеко не единственный и не самый важный драйвер", - отмечает Полевой.
Снижение ставки ЦБ - это отложенный позитив для российских акций, который после краткосрочной фиксации прибыли может начать реализовываться, рассчитывает и Михаил Зельцер из компании "БКС Мир инвестиций".
Цикл снижения ключевой ставки ЦБ РФ, вероятно, будет продолжен, и это будет оказывать среднесрочную поддержку российскому рынку акций, при этом внешнеполитическая ситуация остаётся основным фактором неопределенности в этом году, добавляет Михаил Васильев из Совкомбанка.
"В среднесрочном плане ждем возврат индекса Мосбиржи в район 2900–3000 пунктов. На годовом горизонте бенчмарк может достигнуть 3200 пунктов. Позитивно смотрим на акции банков, сектор высоких технологий и ритейл", - заключает Зельцер.
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
Российский рынок акций упал ниже 2800 пунктов
13:43
 
ЭкономикаРынокФинансыАкцииРФМихаил ЗельцерМихаил ВасильевМосбиржаСовкомфлотБанк России
 
 
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