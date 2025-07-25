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Набиуллина оценила идею административного регулирования цен - 25.07.2025, ПРАЙМ
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Набиуллина оценила идею административного регулирования цен
Набиуллина оценила идею административного регулирования цен - 25.07.2025, ПРАЙМ
Набиуллина оценила идею административного регулирования цен
Административное регулирование цен - тупиковый путь, который приводит только к дефицитам и "черному" рынку, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T15:27+0300
2025-07-25T15:41+0300
банк россии
эльвира набиуллина
банк россии
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Административное регулирование цен - тупиковый путь, который приводит только к дефицитам и "черному" рынку, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."А что касается административного регулирования цен, это тупиковый путь. Он приводит только к дефициту, к "черному" рынку. Я думаю, что мы в этом уже убедились, и в том числе на давнем, правда, собственном опыте", - сказала она на пресс-конференции.
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эльвира набиуллина, банк россии
Банк России, Эльвира Набиуллина, Банк России
15:27 25.07.2025 (обновлено: 15:41 25.07.2025)
 
Набиуллина оценила идею административного регулирования цен

Набиуллина: административное регулирование цен - тупиковый путь

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Административное регулирование цен - тупиковый путь, который приводит только к дефицитам и "черному" рынку, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"А что касается административного регулирования цен, это тупиковый путь. Он приводит только к дефициту, к "черному" рынку. Я думаю, что мы в этом уже убедились, и в том числе на давнем, правда, собственном опыте", - сказала она на пресс-конференции.
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