https://1prime.ru/20250725/nabiullina-859940755.html

Набиуллина оценила идею административного регулирования цен

Набиуллина оценила идею административного регулирования цен - 25.07.2025, ПРАЙМ

Набиуллина оценила идею административного регулирования цен

Административное регулирование цен - тупиковый путь, который приводит только к дефицитам и "черному" рынку, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T15:27+0300

2025-07-25T15:27+0300

2025-07-25T15:41+0300

банк россии

эльвира набиуллина

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/09/856515045_0:165:2452:1544_1920x0_80_0_0_3d7cde67b4b51ba52eab4db3c938aa26.jpg

МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Административное регулирование цен - тупиковый путь, который приводит только к дефицитам и "черному" рынку, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."А что касается административного регулирования цен, это тупиковый путь. Он приводит только к дефициту, к "черному" рынку. Я думаю, что мы в этом уже убедились, и в том числе на давнем, правда, собственном опыте", - сказала она на пресс-конференции.

https://1prime.ru/20250725/depozity-859940612.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эльвира набиуллина, банк россии