https://1prime.ru/20250725/nabiullina-859941234.html

ЦБ нужно время, чтобы убедиться в снижении инфляции, заявила Набиуллина

ЦБ нужно время, чтобы убедиться в снижении инфляции, заявила Набиуллина - 25.07.2025, ПРАЙМ

ЦБ нужно время, чтобы убедиться в снижении инфляции, заявила Набиуллина

Банку России нужно время, чтобы убедится, что снижение инфляции, которое сейчас в стране происходит, это "выздоровление", а не снятие симптомов, заявила глава... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T15:39+0300

2025-07-25T15:39+0300

2025-07-25T15:39+0300

банк россии

финансы

россия

эльвира набиуллина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859941096_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_90f906b49dff5bb1626660d98d66aaab.jpg

МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Банку России нужно время, чтобы убедится, что снижение инфляции, которое сейчас в стране происходит, это "выздоровление", а не снятие симптомов, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Если продолжать медицинскую аналогию... то, на наш взгляд, нужно еще время, чтобы убедиться, что то снижение инфляции, которое происходит, это выздоровление, а не просто снятие симптомов", – сказала Набиуллина. Банк России по итогам заседания совета директоров ранее в пятницу снизил ключевую ставку – на 2 процентных пункта, до 18% годовых.

https://1prime.ru/20250725/inflyatsiya-859930720.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, эльвира набиуллина