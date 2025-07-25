https://1prime.ru/20250725/nabiullina-859941234.html
ЦБ нужно время, чтобы убедиться в снижении инфляции, заявила Набиуллина
ЦБ нужно время, чтобы убедиться в снижении инфляции, заявила Набиуллина - 25.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ нужно время, чтобы убедиться в снижении инфляции, заявила Набиуллина
Банку России нужно время, чтобы убедится, что снижение инфляции, которое сейчас в стране происходит, это "выздоровление", а не снятие симптомов, заявила глава... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T15:39+0300
2025-07-25T15:39+0300
2025-07-25T15:39+0300
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Банку России нужно время, чтобы убедится, что снижение инфляции, которое сейчас в стране происходит, это "выздоровление", а не снятие симптомов, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Если продолжать медицинскую аналогию... то, на наш взгляд, нужно еще время, чтобы убедиться, что то снижение инфляции, которое происходит, это выздоровление, а не просто снятие симптомов", – сказала Набиуллина. Банк России по итогам заседания совета директоров ранее в пятницу снизил ключевую ставку – на 2 процентных пункта, до 18% годовых.
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финансы, россия, эльвира набиуллина
Банк России, Финансы, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина
ЦБ нужно время, чтобы убедиться в снижении инфляции, заявила Набиуллина
Набиуллина: ЦБ нужно время, чтобы убедиться в снижении инфляции
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Банку России нужно время, чтобы убедится, что снижение инфляции, которое сейчас в стране происходит, это "выздоровление", а не снятие симптомов, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"Если продолжать медицинскую аналогию... то, на наш взгляд, нужно еще время, чтобы убедиться, что то снижение инфляции, которое происходит, это выздоровление, а не просто снятие симптомов", – сказала Набиуллина.
Банк России по итогам заседания совета директоров ранее в пятницу снизил ключевую ставку – на 2 процентных пункта, до 18% годовых.
ЦБ понизил прогноз по инфляции в России на 2025 год