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Банк России не видит основания для пересмотра нейтральной ставки

Банк России не видит основания для пересмотра нейтральной ставки - 25.07.2025, ПРАЙМ

Банк России не видит основания для пересмотра нейтральной ставки

Центральный банк не видит основания для пересмотра нейтральной ставки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T15:53+0300

2025-07-25T15:53+0300

2025-07-25T15:53+0300

банк россии

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эльвира набиуллина

алексей заботкин

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Центральный банк не видит основания для пересмотра нейтральной ставки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике. "В рамках подготовки Основных направлений (денежно-кредитной политики - ред.) мы рассматривали нейтральный диапазон, то есть это было предметом анализа, но не нашли оснований для пересмотра сейчас нейтральной ставки", - сказала Набиуллина. Зампред Банка России Алексей Заботкин отметил, что она не будет пересмотрена и в Основных направлениях, потому что туда пойдет базовый прогноз июльского заседания, который был опубликован сегодня. "Это нейтральная ставка в реальном выражении - 3,5-4,5% и 7,5-8,5% в номинальном выражении. И, действительно, после рассмотрения всех факторов, которые будут более подробно описаны в Основных направлениях, никакого существенного обсуждения по поводу пересмотра нейтральной ставки не было", - сказал Заботкин. Согласно Основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов, которые ЦБ обнародовал осенью прошлого года, долгосрочная номинальная нейтральная ставка для России составляет 7,5–8,5%. Регулятор рассматривает нейтральную ставку как ориентир для уровня процентных ставок в экономике в долгосрочном периоде.

https://1prime.ru/20250725/stavka-859930552.html

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финансы, банки, россия, эльвира набиуллина, алексей заботкин