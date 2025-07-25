https://1prime.ru/20250725/nabu-859923675.html

В Раде возмущены отключением связи для послов G7 при принятии закона о НАБУ

В Раде возмущены отключением связи для послов G7 при принятии закона о НАБУ - 25.07.2025, ПРАЙМ

В Раде возмущены отключением связи для послов G7 при принятии закона о НАБУ

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) возмутился решению Владимира Зеленского запереть в отдельном... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T11:47+0300

2025-07-25T11:47+0300

2025-07-25T11:47+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) возмутился решению Владимира Зеленского запереть в отдельном помещении западных послов и лишить их связи на время принятия закона, лишающего независимости национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). "Во время подписания Зеленским закона о ликвидации НАБУ и САП прибывших в Киев послов G7 на два часа закрыли в комнате без телефонов и связи... Разумеется, это полная жесть", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале депутата. По его словам, дипломаты рассказывали западным журналистам, что расценили такое решение как попытку заставить их молчать и не допустить преждевременной утечки информации о подписании закона. Как считает Гончаренко, это говорит о том, что Зеленский прекрасно понимал, насколько негативной будет реакция западных партнеров Киева, но решил рискнуть поддержкой Украины ради собственных интересов. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.

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общество , киев, рф, украина, владимир зеленский, алексей гончаренко, конституционный суд, сбу