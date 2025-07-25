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Раскрыто, когда можно не платить налог с продажи недвижимости
Раскрыто, когда можно не платить налог с продажи недвижимости - 25.07.2025, ПРАЙМ
Раскрыто, когда можно не платить налог с продажи недвижимости
С точки зрения налогового законодательства, продажа квартиры — это получение дохода. А значит, продавцу нужно уплатить налог в размере 13 или 15% в зависимости... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T02:02+0300
2025-07-25T02:02+0300
2025-07-25T02:02+0300
недвижимость
общество
иван соловьев
росреестр
налоги
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. С точки зрения налогового законодательства, продажа квартиры — это получение дохода. А значит, продавцу нужно уплатить налог в размере 13 или 15% в зависимости от суммы. Однако касается это не всех. Кто может не платить налог с продажи недвижимости, агентству "Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.По его словам, общий срок владения квартирой или домом для освобождения от уплаты налога составляет пять лет."При этом срок сокращается до трех лет, если квартира получена в наследство; жилье подарили члены семьи или близкие родственники (к ним относятся родители, дети, бабушки, дедушки, внуки, братья и сестры); право собственности на объект получено лицом в результате приватизации; если недвижимость получена по договору пожизненного содержания с иждивением (один из видов ренты); это единственное жилье", — рассказал Соловьев.По общему правилу, срок владения начинается с даты регистрации права собственности на недвижимость. Она есть в свидетельстве о государственной регистрации, или в выписке из ЕГРН, или на онлайн платформе Росреестра, пояснил юрист.Здесь есть свои особенности. Так, для недвижимости, полученной по наследству, срок владения отсчитывается с даты открытия наследства, то есть со дня смерти наследодателя. Если право владения установлено судом, то с даты вступления решения суда в законную силу. Для приватизированного жилья — с даты заключения договора о передаче жилья в собственность. Для квартиры, в которой выделены доли, с даты приобретения первой доли. Если был заключен договор ДДУ, с даты полного расчета с застройщиком."В минимальный срок владения новой квартирой, полученной по программе реновации, засчитывается срок, в течение которого собственники владели прежним жильем", — добавил юрист.Срок владения квартирой не учитывается для семей с двумя и более детьми. Но при соблюдении следующих условий — возраст детей на момент регистрации права на недвижимость не должен превышать 18 лет, а при обучении по очной форме — 24 лет. Семья должна приобрести новое жилье в течение 30 дней после продажи старого, но не позднее 30 апреля следующего года. Кадастровая стоимость продаваемого жилья не должна превышать 50 миллионов рублей. Новое жилье должно быть больше по площади или иметь более высокую кадастровую стоимость. На момент продажи семья не должна владеть более 50% другого жилья, общая площадь которого превышает площадь купленной квартиры.Важно понимать, что налогооблагаемую базу можно уменьшить, использовав вычет 1 млн рублей, либо вычесть из цены квартиры расходы на ее приобретение (сюда включаются суммы кредитов и процентов по ним).Также при продаже необходимо учитывать, что некоторые субъекты Российской Федерации снизили минимальный предельный срок владения недвижимостью для освобождения от НДФЛ при ее продаже. Так, в Якутии и в Кузбассе срок составляет один год, в Забайкальском крае один месяц, в Магаданской области и Крыму — три года.Также налог не подлежит уплате, если цена продажи объекта недвижимости не превышает сумму покупки, но только при наличии убедительного документального подтверждения.
https://1prime.ru/20250602/zhile-858059214.html
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недвижимость, общество , иван соловьев, росреестр, налоги
Недвижимость, Общество , Иван Соловьев, Росреестр, налоги
Раскрыто, когда можно не платить налог с продажи недвижимости
Юрист Соловьев: в ряде случаев можно не платить налог с продажи недвижимости
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. С точки зрения налогового законодательства, продажа квартиры — это получение дохода. А значит, продавцу нужно уплатить налог в размере 13 или 15% в зависимости от суммы. Однако касается это не всех. Кто может не платить налог с продажи недвижимости, агентству "Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
По его словам, общий срок владения квартирой или домом для освобождения от уплаты налога составляет пять лет.
"При этом срок сокращается до трех лет, если квартира получена в наследство; жилье подарили члены семьи или близкие родственники (к ним относятся родители, дети, бабушки, дедушки, внуки, братья и сестры); право собственности на объект получено лицом в результате приватизации; если недвижимость получена по договору пожизненного содержания с иждивением (один из видов ренты); это единственное жилье", — рассказал Соловьев.
По общему правилу, срок владения начинается с даты регистрации права собственности на недвижимость. Она есть в свидетельстве о государственной регистрации, или в выписке из ЕГРН, или на онлайн платформе Росреестра, пояснил юрист.
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Здесь есть свои особенности. Так, для недвижимости, полученной по наследству, срок владения отсчитывается с даты открытия наследства, то есть со дня смерти наследодателя. Если право владения установлено судом, то с даты вступления решения суда в законную силу. Для приватизированного жилья — с даты заключения договора о передаче жилья в собственность. Для квартиры, в которой выделены доли, с даты приобретения первой доли. Если был заключен договор ДДУ, с даты полного расчета с застройщиком.
"В минимальный срок владения новой квартирой, полученной по программе реновации, засчитывается срок, в течение которого собственники владели прежним жильем", — добавил юрист.
Срок владения квартирой не учитывается для семей с двумя и более детьми. Но при соблюдении следующих условий — возраст детей на момент регистрации права на недвижимость не должен превышать 18 лет, а при обучении по очной форме — 24 лет. Семья должна приобрести новое жилье в течение 30 дней после продажи старого, но не позднее 30 апреля следующего года. Кадастровая стоимость продаваемого жилья не должна превышать 50 миллионов рублей. Новое жилье должно быть больше по площади или иметь более высокую кадастровую стоимость. На момент продажи семья не должна владеть более 50% другого жилья, общая площадь которого превышает площадь купленной квартиры.
Важно понимать, что налогооблагаемую базу можно уменьшить, использовав вычет 1 млн рублей, либо вычесть из цены квартиры расходы на ее приобретение (сюда включаются суммы кредитов и процентов по ним).
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Также при продаже необходимо учитывать, что некоторые субъекты Российской Федерации снизили минимальный предельный срок владения недвижимостью для освобождения от НДФЛ при ее продаже. Так, в Якутии и в Кузбассе срок составляет один год, в Забайкальском крае один месяц, в Магаданской области и Крыму — три года.
Также налог не подлежит уплате, если цена продажи объекта недвижимости не превышает сумму покупки, но только при наличии убедительного документального подтверждения.