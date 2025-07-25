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"Есть прецеденты". В США допустили отправку солдат НАТО на войну с Россией - 25.07.2025, ПРАЙМ
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"Есть прецеденты". В США допустили отправку солдат НАТО на войну с Россией
"Есть прецеденты". В США допустили отправку солдат НАТО на войну с Россией - 25.07.2025, ПРАЙМ
"Есть прецеденты". В США допустили отправку солдат НАТО на войну с Россией
В НАТО не смогут смириться с поражением Украины, учитывая объем вложенных в нее ресурсов, поэтому альянс может отправить свои войска на войну с Россией. Об этом | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T09:15+0300
2025-07-25T09:15+0300
политика
россия
нато
войска
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. В НАТО не смогут смириться с поражением Украины, учитывая объем вложенных в нее ресурсов, поэтому альянс может отправить свои войска на войну с Россией. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил экономический прогнозист из США Мартин Армстронг.По словам эксперта, очевидно, что Украина проигрывает, несмотря на вложенные в нее ресурсы союзников."Уже есть прецеденты, когда НАТО отправляла войска в страны, которые не были членами альянса: например, в Косово в 1999 году. Тогда они утверждали, что это делалось с целью предотвратить гуманитарную катастрофу в стране. Поэтому сейчас они воспользуются этим же поводом", — подчеркнул Армстронг.На фоне происходящего в зоне спецоперации, в ЕС намерены продолжать давить на США, из-за чего Вашингтон должен перейти к более враждебной политике в отношении Москвы, заключил он.
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россия, нато, войска
Политика, РОССИЯ, НАТО, войска
09:15 25.07.2025
 
"Есть прецеденты". В США допустили отправку солдат НАТО на войну с Россией

Прогнозист Армстронг: НАТО может отправить войска на войну с Россией

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. В НАТО не смогут смириться с поражением Украины, учитывая объем вложенных в нее ресурсов, поэтому альянс может отправить свои войска на войну с Россией. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил экономический прогнозист из США Мартин Армстронг.
По словам эксперта, очевидно, что Украина проигрывает, несмотря на вложенные в нее ресурсы союзников.
"Уже есть прецеденты, когда НАТО отправляла войска в страны, которые не были членами альянса: например, в Косово в 1999 году. Тогда они утверждали, что это делалось с целью предотвратить гуманитарную катастрофу в стране. Поэтому сейчас они воспользуются этим же поводом", — подчеркнул Армстронг.
На фоне происходящего в зоне спецоперации, в ЕС намерены продолжать давить на США, из-за чего Вашингтон должен перейти к более враждебной политике в отношении Москвы, заключил он.
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