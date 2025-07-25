https://1prime.ru/20250725/nato-859910247.html

"Есть прецеденты". В США допустили отправку солдат НАТО на войну с Россией

"Есть прецеденты". В США допустили отправку солдат НАТО на войну с Россией - 25.07.2025, ПРАЙМ

"Есть прецеденты". В США допустили отправку солдат НАТО на войну с Россией

В НАТО не смогут смириться с поражением Украины, учитывая объем вложенных в нее ресурсов, поэтому альянс может отправить свои войска на войну с Россией. Об этом | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T09:15+0300

2025-07-25T09:15+0300

2025-07-25T09:15+0300

политика

россия

нато

войска

https://cdnn.1prime.ru/img/83695/16/836951697_96:0:2871:1561_1920x0_80_0_0_393c38ef71642751a799d594f1b50502.jpg

МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. В НАТО не смогут смириться с поражением Украины, учитывая объем вложенных в нее ресурсов, поэтому альянс может отправить свои войска на войну с Россией. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил экономический прогнозист из США Мартин Армстронг.По словам эксперта, очевидно, что Украина проигрывает, несмотря на вложенные в нее ресурсы союзников."Уже есть прецеденты, когда НАТО отправляла войска в страны, которые не были членами альянса: например, в Косово в 1999 году. Тогда они утверждали, что это делалось с целью предотвратить гуманитарную катастрофу в стране. Поэтому сейчас они воспользуются этим же поводом", — подчеркнул Армстронг.На фоне происходящего в зоне спецоперации, в ЕС намерены продолжать давить на США, из-за чего Вашингтон должен перейти к более враждебной политике в отношении Москвы, заключил он.

https://1prime.ru/20250724/mid-859874198.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нато, войска