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Новак поручил разработать план строительства новой генерации на юге России
Новак поручил разработать план строительства новой генерации на юге России - 25.07.2025, ПРАЙМ
Новак поручил разработать план строительства новой генерации на юге России
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго разработать комплексный план-график строительства новой генерации на юге России, сообщает правительство РФ. | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T13:02+0300
2025-07-25T13:02+0300
2025-07-25T13:02+0300
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго разработать комплексный план-график строительства новой генерации на юге России, сообщает правительство РФ. "Александр Новак поручил Минэнерго совместно с генерирующими компаниями, "Газпромом" и властям регионов в оперативном порядке разработать комплексный план-график строительства новых генерирующих объектов на юге России", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Отмечается, что план-график должен предусматривать газификацию указанных объектов и обеспечение их земельными участками с установкой сроков и ответственных исполнителей.
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Энергетика, РОССИЯ, РФ, Александр Новак, Газпром
Новак поручил разработать план строительства новой генерации на юге России
Новак поручил разработать комплексный план строительства новой генерации на юге России
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго разработать комплексный план-график строительства новой генерации на юге России, сообщает правительство РФ.
"Александр Новак поручил Минэнерго совместно с генерирующими компаниями, "Газпромом" и властям регионов в оперативном порядке разработать комплексный план-график строительства новых генерирующих объектов на юге России", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Отмечается, что план-график должен предусматривать газификацию указанных объектов и обеспечение их земельными участками с установкой сроков и ответственных исполнителей.
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