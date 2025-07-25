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Новак поручил разработать план строительства новой генерации на юге России

Новак поручил разработать план строительства новой генерации на юге России - 25.07.2025, ПРАЙМ

Новак поручил разработать план строительства новой генерации на юге России

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго разработать комплексный план-график строительства новой генерации на юге России, сообщает правительство РФ. | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T13:02+0300

2025-07-25T13:02+0300

2025-07-25T13:02+0300

энергетика

россия

рф

александр новак

газпром

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго разработать комплексный план-график строительства новой генерации на юге России, сообщает правительство РФ. "Александр Новак поручил Минэнерго совместно с генерирующими компаниями, "Газпромом" и властям регионов в оперативном порядке разработать комплексный план-график строительства новых генерирующих объектов на юге России", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Отмечается, что план-график должен предусматривать газификацию указанных объектов и обеспечение их земельными участками с установкой сроков и ответственных исполнителей.

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россия, рф, александр новак, газпром