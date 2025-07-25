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Курс теперь попробует осваивать новый коридор: 11-11,5 рубля за юань

Курс теперь попробует осваивать новый коридор: 11-11,5 рубля за юань - 25.07.2025, ПРАЙМ

Курс теперь попробует осваивать новый коридор: 11-11,5 рубля за юань

Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал преимущественно снижение. Так, курс юаня после попыток уйти... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T23:20+0300

2025-07-25T23:20+0300

2025-07-25T23:20+0300

экономика

мнения аналитиков

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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал преимущественно снижение. Так, курс юаня после попыток уйти ниже отметки 10,85 рубля активно пошел вверх. При этом волатильность подскочила: курсовой недельный диапазон составил 10,84-11,15 рубля за юань. На один день снижения юаня к рублю пришлось три дня его повышения и один - стабилизации.Рубль вышел из летней "спячки". Перед решением ЦБ РФ по ключевой ставке участники рынка ставили на резкое (вплоть до снижения на 3 процентных пункта ключевой ставки) смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) регулятором. В итоге юань подскочил на максимумы за два месяца, закрепившись выше 11 рублей.Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи за неделю подросли по индикатору RUSFARCNY с -0,31% годовых до -0,22%, а провел он ее в коридоре -0,22-(-0,04%). Таким образом, спрос на юани сохранился в районе минимумов с конца апреля.В целом, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю вырос на 12 копеек до 11,06 рубля. Курс доллара за неделю поднялся на 1,24 рубля до 79,55 рубля, а евро – опустился на 2,27 рубля, до 93,35 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Валюта США на форексе за неделю снизилась от 7,178 юаня до 7,168 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,193 юаня, что на 0,3% выше курса форекса.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели повысилась до 5,44 тысячи против 5,43 тысячи неделей ранее.Рубль готовился к решению ЦБРубль начал неделю стабилизацией против валюты КНР на Мосбирже со слабой тенденцией к снижению. Юань после продолжения попыток разнонаправленных колебаний и сползания в район отметки 10,85 рубля вернулся к уровню 10,95 рубля. Игроки рынка, выжидая, готовились к решению и комментариям ЦБ РФ по ключевой ставке.Они обращали внимание на вербальные интервенции. В частности, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сейчас есть все предпосылки для снижения ключевой ставки, причем, "до конца года уже не на один процент, а такое - поступательное снижение ключевой ставки".Глава подкомитета "Деловой России" по публичным рынкам капитала Алексей Лазутин заявил, что российские компании малого и среднего бизнеса смогут вернуться к долгосрочному планированию инвестиций при снижении ключевой ставки ЦБ до 14%.ПрогнозыЗавершение недели отметилось скачком волатильности. Так, юань на Мосбирже за день до решения ЦБ обновил максимум с мая, подскочив до 11,15 рубля. Однако удерживать его пока не смог, и курс откатился вниз. Сигналы от ЦБ РФ также помешали развитию роста китайской валюты, поскольку в них сохранилась жесткость регулятора из-за сохранения инфляционных рисков.Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 18% годовых.Устойчивая тенденция к снижению инфляционных ожиданий в России пока не сформировалась, говорится в пресс-релизе Банка России. Банк России заявил, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году.При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России не ждет осенью сюрпризов от Минфина по бюджету, а в целом для денежно-кредитной политики такие изменения, как недобор доходов по сравнению с планом, не столь важны, как следование бюджетному правилу.Таким образом, жесткость регулятора сохраняется, и, хотя курс закрепился выше 11 рублей за юань, ускорения темпов ослабления рубля не стоит ожидать. Юань на Мосбирже, скорее всего, пока останется в диапазоне 11-11,5 рубля.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков