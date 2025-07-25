https://1prime.ru/20250725/orban-859940118.html
Орбан рассказал о финансовых планах ЕС на Украину
Орбан рассказал о финансовых планах ЕС на Украину - 25.07.2025, ПРАЙМ
Орбан рассказал о финансовых планах ЕС на Украину
В следующем семилетнем бюджетном цикле ЕС на Украину планируется потратить 360-370 миллиардов евро, главным бенефициаром станут работающие на Украине западные... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T15:12+0300
2025-07-25T15:12+0300
2025-07-25T15:12+0300
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БУДАПЕШТ, 25 июл - ПРАЙМ. В следующем семилетнем бюджетном цикле ЕС на Украину планируется потратить 360-370 миллиардов евро, главным бенефициаром станут работающие на Украине западные транснациональные корпорации, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "По планам Брюсселя, Украина получит 360–370 миллиардов евро поддержки в течение семи лет... Это в 18 раз превышает сумму, которую Венгрия ежегодно тратит на пенсионные выплаты, и часть этой поддержки будет поступать за счет венгерских взносов", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, если Брюссель пересмотрит размеры субсидий, выделяемых странам-членам, больше всего от этого пострадают фермеры, а выиграют транснациональные корпорации, работающие на Украине. Венгерский премьер ранее также заявлял, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, и это "кошмарная" сумма. Если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, подчеркнул Орбан, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.
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мировая экономика, украина, венгрия, брюссель, виктор орбан, ес
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Брюссель, Виктор Орбан, ЕС
Орбан рассказал о финансовых планах ЕС на Украину
Орбан: в следующем бюджетном цикле ЕС на Украину потратят 360-370 миллиардов евро
БУДАПЕШТ, 25 июл - ПРАЙМ. В следующем семилетнем бюджетном цикле ЕС на Украину планируется потратить 360-370 миллиардов евро, главным бенефициаром станут работающие на Украине западные транснациональные корпорации, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"По планам Брюсселя, Украина получит 360–370 миллиардов евро поддержки в течение семи лет... Это в 18 раз превышает сумму, которую Венгрия ежегодно тратит на пенсионные выплаты, и часть этой поддержки будет поступать за счет венгерских взносов", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
По его словам, если Брюссель пересмотрит размеры субсидий, выделяемых странам-членам, больше всего от этого пострадают фермеры, а выиграют транснациональные корпорации, работающие на Украине.
Венгерский премьер ранее также заявлял, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, и это "кошмарная" сумма. Если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, подчеркнул Орбан, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.
Орбан призвал отозвать проект нового бюджет ЕС