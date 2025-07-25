https://1prime.ru/20250725/orlov-859915217.html
Семьям погибших при крушении Ан-24 амурчан выплатят по миллиону рублей
Семьям погибших при крушении Ан-24 амурчан выплатят по миллиону рублей - 25.07.2025, ПРАЙМ
Семьям погибших при крушении Ан-24 амурчан выплатят по миллиону рублей
Семьям погибших в крушении самолета Ан-24 жителей Амурской области выплатят по 1 миллиону рублей, сообщил губернатор региона Василий Орлов. | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T10:16+0300
2025-07-25T10:16+0300
2025-07-25T10:16+0300
общество
россия
амурская область
тында
благовещенск
василий орлов
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859885459_0:54:461:313_1920x0_80_0_0_da432d0704f7859f220885620d8b54bf.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июл – ПРАЙМ. Семьям погибших в крушении самолета Ан-24 жителей Амурской области выплатят по 1 миллиону рублей, сообщил губернатор региона Василий Орлов. "Принято решение о выделении из областного бюджета по одному миллиону рублей семьям погибших амурчан", - написал Орлов в Telegram-канале. Глава региона вместе с членами правительственной комиссии прибыл в Тынду, где они осмотрели пункт временного размещения, рассчитанный на 50 мест. Если потребуется, его мощность готовы увеличить. Также мэрия Благовещенска забронировала все доступные гостиницы для размещения родственников. "Мы будем сопровождать всех, кто будет сюда приезжать. Кроме того, развернут медицинский пункт. Из Благовещенска переброшены специалисты областной клинической больницы, в том числе психологи. На моей площадке ежедневно будет проводиться штаб до тех пор, пока мы не ликвидируем последствия, - добавил Орлов. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. В Амурской области введён режим ЧС регионального характера.
https://1prime.ru/20250724/soboleznovaniya-859888633.html
амурская область
тында
благовещенск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859885459_0:11:461:357_1920x0_80_0_0_6bfbcddd9782b5131ddf689723e0c2da.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, амурская область, тында, благовещенск, василий орлов, ск рф
Общество , РОССИЯ, Амурская область, Тында, Благовещенск, Василий Орлов, СК РФ
Семьям погибших при крушении Ан-24 амурчан выплатят по миллиону рублей
Орлов: семьям погибших при крушении Ан-24 амурчан выплатят по миллиону рублей
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июл – ПРАЙМ. Семьям погибших в крушении самолета Ан-24 жителей Амурской области выплатят по 1 миллиону рублей, сообщил губернатор региона Василий Орлов.
"Принято решение о выделении из областного бюджета по одному миллиону рублей семьям погибших амурчан", - написал Орлов в Telegram-канале.
Глава региона вместе с членами правительственной комиссии прибыл в Тынду, где они осмотрели пункт временного размещения, рассчитанный на 50 мест. Если потребуется, его мощность готовы увеличить. Также мэрия Благовещенска забронировала все доступные гостиницы для размещения родственников.
"Мы будем сопровождать всех, кто будет сюда приезжать. Кроме того, развернут медицинский пункт. Из Благовещенска переброшены специалисты областной клинической больницы, в том числе психологи. На моей площадке ежедневно будет проводиться штаб до тех пор, пока мы не ликвидируем последствия, - добавил Орлов.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось.
В Амурской области введён режим ЧС регионального характера.
Си Цзиньпин выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24