Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Приамурья назвал две основные версии крушения Ан-24 - 25.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250725/orlov-859921777.html
Глава Приамурья назвал две основные версии крушения Ан-24
Глава Приамурья назвал две основные версии крушения Ан-24 - 25.07.2025, ПРАЙМ
Глава Приамурья назвал две основные версии крушения Ан-24
Рассматриваются две основные версии крушения самолета Ан-24 в Амурской области - техническая неисправность и ошибка пилотов, сообщил губернатор Василий Орлов. | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T11:32+0300
2025-07-25T11:32+0300
происшествия
россия
общество
тында
амурская область
василий орлов
межгосударственный авиационный комитет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859921610_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_05a846a9d462d81f7a47756ff9b0d6c7.jpg
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Рассматриваются две основные версии крушения самолета Ан-24 в Амурской области - техническая неисправность и ошибка пилотов, сообщил губернатор Василий Орлов. В своем Telegram-канале он уточнил, что прошло заседание правкомиссии под председательством министра транспорта РФ Андрея Никитина. "В настоящее время на месте катастрофы работают спасатели и следователи. Есть две основные версии происшествия: первая - это техническая неисправность, вторая - ошибка пилотов", - написал Орлов. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту было 48 человек. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
https://1prime.ru/20250725/rosaviatsiya--859918420.html
тында
амурская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859921610_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_081efc0a743641b84b399de49d086db1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , тында, амурская область, василий орлов, межгосударственный авиационный комитет
Происшествия, РОССИЯ, Общество , Тында, Амурская область, Василий Орлов, Межгосударственный авиационный комитет
11:32 25.07.2025
 
Глава Приамурья назвал две основные версии крушения Ан-24

Орлов: неисправность и ошибка пилотов стали основными версиями крушения Ан-24

© РИА Новости . Эдуард Глок | Перейти в медиабанкСтихийный мемориал в память о жертвах крушения самолета Ан-24 у ротонды на набережной Благовещенска
Стихийный мемориал в память о жертвах крушения самолета Ан-24 у ротонды на набережной Благовещенска - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Эдуард Глок
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Рассматриваются две основные версии крушения самолета Ан-24 в Амурской области - техническая неисправность и ошибка пилотов, сообщил губернатор Василий Орлов.
В своем Telegram-канале он уточнил, что прошло заседание правкомиссии под председательством министра транспорта РФ Андрея Никитина.
"В настоящее время на месте катастрофы работают спасатели и следователи. Есть две основные версии происшествия: первая - это техническая неисправность, вторая - ошибка пилотов", - написал Орлов.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту было 48 человек. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
Стихийный мемориал в память о жертвах крушения самолета Ан-24 в Тынде - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
Росавиация и Ространснадзор проверят "Ангару" после крушения Ан-24
10:54
 
ПроисшествияРОССИЯОбществоТындаАмурская областьВасилий ОрловМежгосударственный авиационный комитет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала