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Глава Приамурья назвал две основные версии крушения Ан-24
Глава Приамурья назвал две основные версии крушения Ан-24 - 25.07.2025, ПРАЙМ
Глава Приамурья назвал две основные версии крушения Ан-24
Рассматриваются две основные версии крушения самолета Ан-24 в Амурской области - техническая неисправность и ошибка пилотов, сообщил губернатор Василий Орлов. | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T11:32+0300
2025-07-25T11:32+0300
2025-07-25T11:32+0300
происшествия
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Рассматриваются две основные версии крушения самолета Ан-24 в Амурской области - техническая неисправность и ошибка пилотов, сообщил губернатор Василий Орлов. В своем Telegram-канале он уточнил, что прошло заседание правкомиссии под председательством министра транспорта РФ Андрея Никитина. "В настоящее время на месте катастрофы работают спасатели и следователи. Есть две основные версии происшествия: первая - это техническая неисправность, вторая - ошибка пилотов", - написал Орлов. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту было 48 человек. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
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россия, общество , тында, амурская область, василий орлов, межгосударственный авиационный комитет
Происшествия, РОССИЯ, Общество , Тында, Амурская область, Василий Орлов, Межгосударственный авиационный комитет
Глава Приамурья назвал две основные версии крушения Ан-24
Орлов: неисправность и ошибка пилотов стали основными версиями крушения Ан-24
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Рассматриваются две основные версии крушения самолета Ан-24 в Амурской области - техническая неисправность и ошибка пилотов, сообщил губернатор Василий Орлов.
В своем Telegram-канале он уточнил, что прошло заседание правкомиссии под председательством министра транспорта РФ Андрея Никитина.
"В настоящее время на месте катастрофы работают спасатели и следователи. Есть две основные версии происшествия: первая - это техническая неисправность, вторая - ошибка пилотов", - написал Орлов.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту было 48 человек. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
Росавиация и Ространснадзор проверят "Ангару" после крушения Ан-24