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"По всему миру". Ученые предупредили об опасном веществе в осадках

"По всему миру". Ученые предупредили об опасном веществе в осадках - 25.07.2025, ПРАЙМ

"По всему миру". Ученые предупредили об опасном веществе в осадках

Ученые выяснили, что в осадках по всему миру продолжается рост концентрации трифторуксусной кислоты (TFA). Об этом говорится в материале издания Nature. | 25.07.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Ученые выяснили, что в осадках по всему миру продолжается рост концентрации трифторуксусной кислоты (TFA). Об этом говорится в материале издания Nature."Когда идет дождь или снег, вместе с ним выпадает и антропогенное вещество под названием трифторуксусная кислота (TFA)", - сказано в публикации.Отмечается, что вещество также было зафиксировано не только в природных водоемах, но и в продуктах питания, а также в крови и моче человека.Согласно изданию, отмечается, что TFA попадает в окружающую среду через промышленное производство. Кроме того, оно поддается внешнему разрушению, по этой причине оно накапливается в почве, а также в живых организмах.

https://1prime.ru/20240904/gryaz-851326840.html

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