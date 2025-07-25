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"По всему миру". Ученые предупредили об опасном веществе в осадках
"По всему миру". Ученые предупредили об опасном веществе в осадках - 25.07.2025, ПРАЙМ
"По всему миру". Ученые предупредили об опасном веществе в осадках
Ученые выяснили, что в осадках по всему миру продолжается рост концентрации трифторуксусной кислоты (TFA). Об этом говорится в материале издания Nature. | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T10:23+0300
2025-07-25T10:23+0300
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Ученые выяснили, что в осадках по всему миру продолжается рост концентрации трифторуксусной кислоты (TFA). Об этом говорится в материале издания Nature."Когда идет дождь или снег, вместе с ним выпадает и антропогенное вещество под названием трифторуксусная кислота (TFA)", - сказано в публикации.Отмечается, что вещество также было зафиксировано не только в природных водоемах, но и в продуктах питания, а также в крови и моче человека.Согласно изданию, отмечается, что TFA попадает в окружающую среду через промышленное производство. Кроме того, оно поддается внешнему разрушению, по этой причине оно накапливается в почве, а также в живых организмах.
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осадки
"По всему миру". Ученые предупредили об опасном веществе в осадках
Nature: в осадках по всему миру обнаружили содержание трифторуксусной кислоты
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ.
Ученые выяснили, что в осадках по всему миру продолжается рост концентрации трифторуксусной кислоты (TFA). Об этом говорится в материале издания Nature
.
"Когда идет дождь или снег, вместе с ним выпадает и антропогенное вещество под названием трифторуксусная кислота (TFA)", - сказано в публикации.
Отмечается, что вещество также было зафиксировано не только в природных водоемах, но и в продуктах питания, а также в крови и моче человека.
Согласно изданию, отмечается, что TFA попадает в окружающую среду через промышленное производство. Кроме того, оно поддается внешнему разрушению, по этой причине оно накапливается в почве, а также в живых организмах.
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