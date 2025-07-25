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В МИД Приднестровья назвали отношения с Россией стратегическими
В МИД Приднестровья назвали отношения с Россией стратегическими - 25.07.2025, ПРАЙМ
В МИД Приднестровья назвали отношения с Россией стратегическими
Отношения Приднестровья и Российской Федерации носят стратегический характер, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской молдавской... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T09:53+0300
2025-07-25T09:53+0300
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ТИРАСПОЛЬ, 25 июл - ПРАЙМ. Отношения Приднестровья и Российской Федерации носят стратегический характер, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "Отношения с Российской Федерацией для Приднестровья, как и прежде, носят стратегический характер. Мы благодарны России за эффективные усилия по поддержанию мира и стабильности на Днестре в рамках действующего миротворческого механизма и переговорного процесса, а также по преодолению негативных последствий гуманитарно-энергетического кризиса в нашей стране", - сказал Игнатьев. Глава МИД ПМР также отметил, что современный характер приднестровско-российских отношений остается неизменным и связан с обоюдным стремлением к развитию сотрудничества в различных сферах. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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россия, приднестровье, молдавия, румыния, мид
Экономика, РОССИЯ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, МОЛДАВИЯ, РУМЫНИЯ, МИД
В МИД Приднестровья назвали отношения с Россией стратегическими
Игнатьев: отношения Приднестровья и России носят стратегический характер
ТИРАСПОЛЬ, 25 июл - ПРАЙМ. Отношения Приднестровья и Российской Федерации носят стратегический характер, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Отношения с Российской Федерацией для Приднестровья, как и прежде, носят стратегический характер. Мы благодарны России за эффективные усилия по поддержанию мира и стабильности на Днестре в рамках действующего миротворческого механизма и переговорного процесса, а также по преодолению негативных последствий гуманитарно-энергетического кризиса в нашей стране", - сказал Игнатьев.
Глава МИД ПМР также отметил, что современный характер приднестровско-российских отношений остается неизменным и связан с обоюдным стремлением к развитию сотрудничества в различных сферах.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
Приднестровье получило очередной транш финансовой помощи из России