https://1prime.ru/20250725/patrushev-859907462.html

Путину в сентябре представят уточненную программу кораблестроения ВМФ

Путину в сентябре представят уточненную программу кораблестроения ВМФ - 25.07.2025, ПРАЙМ

Путину в сентябре представят уточненную программу кораблестроения ВМФ

Проект уточненной программы кораблестроения Военно-морского флота РФ до 2050 года предстоит в сентябре нынешнего года внести на утверждение президенту России... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T08:43+0300

2025-07-25T08:43+0300

2025-07-25T08:43+0300

экономика

россия

рф

николай патрушев

владимир путин

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Проект уточненной программы кораблестроения Военно-морского флота РФ до 2050 года предстоит в сентябре нынешнего года внести на утверждение президенту России Владимиру Путину, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Дня ВМФ помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Путин 30 мая нынешнего года утвердил стратегию развития ВМФ РФ на период до 2050 года, подготовленную по инициативе Морской коллегии, напомнил Патрушев. "Для ее выполнения разработан проект уточненной программы кораблестроения Военно-морского флота до 2050 года, который в сентябре должен быть внесен на утверждение главе государства. Ключевой ее особенностью должно стать планирование полного цикла жизнедеятельности каждого корабля, обеспечение импортонезависимости и технологического суверенитета отечественного кораблестроения", - сказал Патрушев. Необходимо проектировать и строить корабли, тактико-технические характеристики которых позволят превзойти флот иностранных государств, говорил Патрушев ранее.

https://1prime.ru/20250724/putin-859893856.html

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россия, рф, николай патрушев, владимир путин