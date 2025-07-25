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Патрушев рассказал об успешном противодействии НАТО в Черном море - 25.07.2025, ПРАЙМ
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Патрушев рассказал об успешном противодействии НАТО в Черном море
Патрушев рассказал об успешном противодействии НАТО в Черном море - 25.07.2025, ПРАЙМ
Патрушев рассказал об успешном противодействии НАТО в Черном море
Черноморский флот (ЧФ) успешно противодействует нарастающему присутствию НАТО в Черном море, в ближайшие годы моряков-черноморцев ожидает дальнейшее усиление, в | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T09:18+0300
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россия
черное море
киев
николай патрушев
нато
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Черноморский флот (ЧФ) успешно противодействует нарастающему присутствию НАТО в Черном море, в ближайшие годы моряков-черноморцев ожидает дальнейшее усиление, в том числе благодаря поступлению морских робототехнических комплексов, заявил в интервью РИА Новости помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Черноморский флот играет важную роль в специальной военной операции на Украине", - подчеркнул Патрушев. С кораблей ЧФ наносились ракетные удары крылатыми ракетами "Калибр" по военной инфраструктуре, складам и командным пунктам ВСУ, черноморцы блокировали украинские порты, пресекали поставку оружия Киеву морем, создали и контролируют морскую зону безопасности, отметил помощник главы государства. "Черноморский флот успешно противодействует нарастающему присутствию НАТО в этой акватории. В ближайшие годы моряков-черноморцев ожидает дальнейшее усиление – поступление новых фрегатов, корветов, авиации, морских робототехнических комплексов", - подчеркнул Патрушев. Полностью текст интервью читайте 26 июля в 11.00 на сайте ria.ru.
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россия, черное море, киев, николай патрушев, нато, всу
РОССИЯ, Черное море, Киев, Николай Патрушев, НАТО, ВСУ
09:18 25.07.2025
 
Патрушев рассказал об успешном противодействии НАТО в Черном море

Патрушев: ЧФ успешно противодействует растущему присутствию НАТО в Черном море

© РИА Новости . Андрей СтенинСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Андрей Стенин
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Черноморский флот (ЧФ) успешно противодействует нарастающему присутствию НАТО в Черном море, в ближайшие годы моряков-черноморцев ожидает дальнейшее усиление, в том числе благодаря поступлению морских робототехнических комплексов, заявил в интервью РИА Новости помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"Черноморский флот играет важную роль в специальной военной операции на Украине", - подчеркнул Патрушев.
С кораблей ЧФ наносились ракетные удары крылатыми ракетами "Калибр" по военной инфраструктуре, складам и командным пунктам ВСУ, черноморцы блокировали украинские порты, пресекали поставку оружия Киеву морем, создали и контролируют морскую зону безопасности, отметил помощник главы государства.
"Черноморский флот успешно противодействует нарастающему присутствию НАТО в этой акватории. В ближайшие годы моряков-черноморцев ожидает дальнейшее усиление – поступление новых фрегатов, корветов, авиации, морских робототехнических комплексов", - подчеркнул Патрушев.
Полностью текст интервью читайте 26 июля в 11.00 на сайте ria.ru.
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РОССИЯЧерное мореКиевНиколай ПатрушевНАТОВСУ
 
 
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