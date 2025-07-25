https://1prime.ru/20250725/patrushev-859910382.html

Патрушев рассказал об успешном противодействии НАТО в Черном море

Патрушев рассказал об успешном противодействии НАТО в Черном море - 25.07.2025, ПРАЙМ

Патрушев рассказал об успешном противодействии НАТО в Черном море

Черноморский флот (ЧФ) успешно противодействует нарастающему присутствию НАТО в Черном море, в ближайшие годы моряков-черноморцев ожидает дальнейшее усиление, в | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T09:18+0300

2025-07-25T09:18+0300

2025-07-25T09:18+0300

россия

черное море

киев

николай патрушев

нато

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/76272/95/762729544_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_5bcc9641c0b118b46a2dd37807f05135.jpg

МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Черноморский флот (ЧФ) успешно противодействует нарастающему присутствию НАТО в Черном море, в ближайшие годы моряков-черноморцев ожидает дальнейшее усиление, в том числе благодаря поступлению морских робототехнических комплексов, заявил в интервью РИА Новости помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Черноморский флот играет важную роль в специальной военной операции на Украине", - подчеркнул Патрушев. С кораблей ЧФ наносились ракетные удары крылатыми ракетами "Калибр" по военной инфраструктуре, складам и командным пунктам ВСУ, черноморцы блокировали украинские порты, пресекали поставку оружия Киеву морем, создали и контролируют морскую зону безопасности, отметил помощник главы государства. "Черноморский флот успешно противодействует нарастающему присутствию НАТО в этой акватории. В ближайшие годы моряков-черноморцев ожидает дальнейшее усиление – поступление новых фрегатов, корветов, авиации, морских робототехнических комплексов", - подчеркнул Патрушев. Полностью текст интервью читайте 26 июля в 11.00 на сайте ria.ru.

https://1prime.ru/20250724/putin-859892107.html

черное море

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, черное море, киев, николай патрушев, нато, всу