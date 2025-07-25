https://1prime.ru/20250725/patrushev-859915884.html
Патрушев назвал условие купирования военных угроз России на Черном море
Патрушев назвал условие купирования военных угроз России на Черном море - 25.07.2025, ПРАЙМ
Патрушев назвал условие купирования военных угроз России на Черном море
Полностью купировать военные угрозы для России на Черном море будет возможно только при демилитаризации Украины, заявил в интервью РИА Новости помощник... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T10:28+0300
2025-07-25T10:28+0300
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Полностью купировать военные угрозы для России на Черном море будет возможно только при демилитаризации Украины, заявил в интервью РИА Новости помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Черноморский флот успешно противодействует нарастающему присутствию НАТО в Черном море, отметил Патрушев. "Однако полное купирование военных угроз России с черноморского направления возможно только при демилитаризации Украины", - подчеркнул он.
https://1prime.ru/20250725/patrushev-859910382.html
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Политика, РОССИЯ, Газ, Черное море, УКРАИНА, РФ, Николай Патрушев, НАТО
Патрушев назвал условие купирования военных угроз России на Черном море
Патрушев: купировать угрозы России на Черном море можно только при демилитаризации Украины
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Полностью купировать военные угрозы для России на Черном море будет возможно только при демилитаризации Украины, заявил в интервью РИА Новости помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Черноморский флот успешно противодействует нарастающему присутствию НАТО в Черном море, отметил Патрушев.
"Однако полное купирование военных угроз России с черноморского направления возможно только при демилитаризации Украины", - подчеркнул он.
Патрушев рассказал об успешном противодействии НАТО в Черном море