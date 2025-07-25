https://1prime.ru/20250725/patrushev-859915884.html

Патрушев назвал условие купирования военных угроз России на Черном море

Патрушев назвал условие купирования военных угроз России на Черном море - 25.07.2025, ПРАЙМ

Патрушев назвал условие купирования военных угроз России на Черном море

Полностью купировать военные угрозы для России на Черном море будет возможно только при демилитаризации Украины, заявил в интервью РИА Новости помощник... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T10:28+0300

2025-07-25T10:28+0300

2025-07-25T10:28+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Полностью купировать военные угрозы для России на Черном море будет возможно только при демилитаризации Украины, заявил в интервью РИА Новости помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Черноморский флот успешно противодействует нарастающему присутствию НАТО в Черном море, отметил Патрушев. "Однако полное купирование военных угроз России с черноморского направления возможно только при демилитаризации Украины", - подчеркнул он.

https://1prime.ru/20250725/patrushev-859910382.html

черное море

украина

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россия, газ, черное море, украина, рф, николай патрушев, нато