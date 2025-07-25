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Патрушев заявил о главенствующей роли Лондона в украинском конфликте - 25.07.2025, ПРАЙМ
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Патрушев заявил о главенствующей роли Лондона в украинском конфликте
Патрушев заявил о главенствующей роли Лондона в украинском конфликте - 25.07.2025, ПРАЙМ
Патрушев заявил о главенствующей роли Лондона в украинском конфликте
Лондону принадлежит главенствующая деструктивная роль в украинском конфликте, а киевский режим является лишь послушным исполнителем в руках британцев, заявил в... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T11:14+0300
2025-07-25T11:14+0300
политика
россия
общество
лондон
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николай патрушев
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Лондону принадлежит главенствующая деструктивная роль в украинском конфликте, а киевский режим является лишь послушным исполнителем в руках британцев, заявил в интервью РИА Новости помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. В июне Служба внешней разведки России сообщила, что Великобритания вместе с киевским режимом готовит изощренные антироссийские провокации в Балтийском море. Один из сценариев связан с инсценировкой якобы российской торпедной атаки на корабль ВМС США. По информации СВР, торпеды советского-российского производства уже были переданы украинской стороной британцам. По другому сценарию предполагается как бы невзначай выловить в водах Балтики якорные мины российского производства. "Эта информация, безусловно, заслуживает самого пристального внимания. Тем более что англичане – мастера подобного рода провокаций. За несколько веков Лондон накопил богатый опыт проведения операций под чужим флагом, нацеленных на то, чтобы стравливать между собой разные страны. Анализ ситуации в очередной раз доказывает главенствующую деструктивную роль Лондона в украинском конфликте и то, что киевский режим – лишь послушный безвольный исполнитель в руках британцев", - сказал Патрушев. Полностью текст интервью читайте 26 июля в 11.00 на сайте ria.ru.
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россия, общество , лондон, великобритания, николай патрушев
Политика, РОССИЯ, Общество , ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Николай Патрушев
11:14 25.07.2025
 
Патрушев заявил о главенствующей роли Лондона в украинском конфликте

Патрушев: Лондону принадлежит ведущая деструктивная роль в украинском конфликте

© РИА НовостиСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архив
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архив - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Лондону принадлежит главенствующая деструктивная роль в украинском конфликте, а киевский режим является лишь послушным исполнителем в руках британцев, заявил в интервью РИА Новости помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
В июне Служба внешней разведки России сообщила, что Великобритания вместе с киевским режимом готовит изощренные антироссийские провокации в Балтийском море. Один из сценариев связан с инсценировкой якобы российской торпедной атаки на корабль ВМС США. По информации СВР, торпеды советского-российского производства уже были переданы украинской стороной британцам. По другому сценарию предполагается как бы невзначай выловить в водах Балтики якорные мины российского производства.
"Эта информация, безусловно, заслуживает самого пристального внимания. Тем более что англичане – мастера подобного рода провокаций. За несколько веков Лондон накопил богатый опыт проведения операций под чужим флагом, нацеленных на то, чтобы стравливать между собой разные страны. Анализ ситуации в очередной раз доказывает главенствующую деструктивную роль Лондона в украинском конфликте и то, что киевский режим – лишь послушный безвольный исполнитель в руках британцев", - сказал Патрушев.
Полностью текст интервью читайте 26 июля в 11.00 на сайте ria.ru.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
Патрушев назвал условие купирования военных угроз России на Черном море
10:28
 
ПолитикаРОССИЯОбществоЛОНДОНВЕЛИКОБРИТАНИЯНиколай Патрушев
 
 
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