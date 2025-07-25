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Европа предложила Ирану возобновить ядерные переговоры, пишет FT - 25.07.2025, ПРАЙМ
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Европа предложила Ирану возобновить ядерные переговоры, пишет FT
Европа предложила Ирану возобновить ядерные переговоры, пишет FT - 25.07.2025, ПРАЙМ
Европа предложила Ирану возобновить ядерные переговоры, пишет FT
Великобритания, Франция и Германия предложили Ирану отложить срок потенциального возращения санкций ООН в обмен на возобновление ядерных переговоров с США,... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T08:05+0300
2025-07-25T08:05+0300
политика
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Великобритания, Франция и Германия предложили Ирану отложить срок потенциального возращения санкций ООН в обмен на возобновление ядерных переговоров с США, пишет газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники. "Европейские государства готовы предоставить Ирану отсрочку приближающегося крайнего срока для восстановления международных санкций, если он согласится на такие условия, как возобновление переговоров с Вашингтоном и сотрудничество с инспекторами МАГАТЭ", - пишет издание. Великобритания, Франция и Германия, подписавшие ядерное соглашение 2015 года, которое было разорвано после того, как президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из него во время своего первого срока, должны решить, запускать ли так называемый механизм мгновенного возврата санкций ООН, частично снятых после того, как Иран пошел на уступки по своей ядерной программе в 2016 году. Отмечается, что санкционный вопрос может быть отложен на несколько месяцев при позитивном ответе Ирана.
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иран, великобритания, франция, дональд трамп, оон, financial times, магатэ
Политика, ИРАН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ, Дональд Трамп, ООН, Financial Times, МАГАТЭ
08:05 25.07.2025
 
Европа предложила Ирану возобновить ядерные переговоры, пишет FT

FT: ЕС предложил Ирану возобновить ядерные переговоры в обмен на отсрочку санкций

© fotolia.com / aaastocks"Флаг Ирана
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© fotolia.com / aaastocks
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Великобритания, Франция и Германия предложили Ирану отложить срок потенциального возращения санкций ООН в обмен на возобновление ядерных переговоров с США, пишет газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.
"Европейские государства готовы предоставить Ирану отсрочку приближающегося крайнего срока для восстановления международных санкций, если он согласится на такие условия, как возобновление переговоров с Вашингтоном и сотрудничество с инспекторами МАГАТЭ", - пишет издание.
Великобритания, Франция и Германия, подписавшие ядерное соглашение 2015 года, которое было разорвано после того, как президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из него во время своего первого срока, должны решить, запускать ли так называемый механизм мгновенного возврата санкций ООН, частично снятых после того, как Иран пошел на уступки по своей ядерной программе в 2016 году. Отмечается, что санкционный вопрос может быть отложен на несколько месяцев при позитивном ответе Ирана.
Иран - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
Иран предупредил об ответе на возможное восстановление санкций "Евротройки"
23 июля, 18:53
 
ПолитикаИРАНВЕЛИКОБРИТАНИЯФРАНЦИЯДональд ТрампООНFinancial TimesМАГАТЭ
 
 
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