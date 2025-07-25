https://1prime.ru/20250725/peskov-859926951.html
ЕС теряет экономическую мощь, заявил Песков
ЕС теряет экономическую мощь, заявил Песков - 25.07.2025, ПРАЙМ
ЕС теряет экономическую мощь, заявил Песков
Евросоюз теряет свою экономическую мощь, политическое влияние и суверенность, это объективный процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T12:44+0300
2025-07-25T12:44+0300
2025-07-25T13:03+0300
политика
россия
мировая экономика
рф
дмитрий песков
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/77/842947714_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_b759141d776c9aa1bb2705a40fb98856.jpg
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Евросоюз теряет свою экономическую мощь, политическое влияние и суверенность, это объективный процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков во время общения с журналистами отметил, что в позициях России и Китая нет сильных расхождений, касательно значимости ЕС в многополярном мире."Здесь нет сильных расхождений, есть тенденция, очевидная тенденция, в том плане что ЕС теряет и свою экономическую мощь, динамика развития экономики стран ЕС как раз об этом говорит. ЕС теряет свое политическое влияние, ЕС теряет свою суверенность. Это все объективные процессы, которые будут развиваться в динамике", - сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/20250724/aktivy-859885922.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/77/842947714_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_92436eb6e13a978796b0cd3456bb4d1b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, рф, дмитрий песков, ес
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, Дмитрий Песков, ЕС
ЕС теряет экономическую мощь, заявил Песков
Песков заявил, что Евросоюз теряет экономическую мощь и политическое влияние
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Евросоюз теряет свою экономическую мощь, политическое влияние и суверенность, это объективный процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков во время общения с журналистами отметил, что в позициях России и Китая нет сильных расхождений, касательно значимости ЕС в многополярном мире.
"Здесь нет сильных расхождений, есть тенденция, очевидная тенденция, в том плане что ЕС теряет и свою экономическую мощь, динамика развития экономики стран ЕС как раз об этом говорит. ЕС теряет свое политическое влияние, ЕС теряет свою суверенность. Это все объективные процессы, которые будут развиваться в динамике", - сказал Песков журналистам.
"Полная конфискация". В ЕС придумали, как присвоить российские активы