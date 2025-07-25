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ЕС теряет экономическую мощь, заявил Песков - 25.07.2025, ПРАЙМ
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ЕС теряет экономическую мощь, заявил Песков
ЕС теряет экономическую мощь, заявил Песков - 25.07.2025, ПРАЙМ
ЕС теряет экономическую мощь, заявил Песков
Евросоюз теряет свою экономическую мощь, политическое влияние и суверенность, это объективный процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T12:44+0300
2025-07-25T13:03+0300
политика
россия
мировая экономика
рф
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Евросоюз теряет свою экономическую мощь, политическое влияние и суверенность, это объективный процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков во время общения с журналистами отметил, что в позициях России и Китая нет сильных расхождений, касательно значимости ЕС в многополярном мире."Здесь нет сильных расхождений, есть тенденция, очевидная тенденция, в том плане что ЕС теряет и свою экономическую мощь, динамика развития экономики стран ЕС как раз об этом говорит. ЕС теряет свое политическое влияние, ЕС теряет свою суверенность. Это все объективные процессы, которые будут развиваться в динамике", - сказал Песков журналистам.
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россия, мировая экономика, рф, дмитрий песков, ес
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, Дмитрий Песков, ЕС
12:44 25.07.2025 (обновлено: 13:03 25.07.2025)
 
ЕС теряет экономическую мощь, заявил Песков

Песков заявил, что Евросоюз теряет экономическую мощь и политическое влияние

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕвропарламент
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Евросоюз теряет свою экономическую мощь, политическое влияние и суверенность, это объективный процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков во время общения с журналистами отметил, что в позициях России и Китая нет сильных расхождений, касательно значимости ЕС в многополярном мире.
"Здесь нет сильных расхождений, есть тенденция, очевидная тенденция, в том плане что ЕС теряет и свою экономическую мощь, динамика развития экономики стран ЕС как раз об этом говорит. ЕС теряет свое политическое влияние, ЕС теряет свою суверенность. Это все объективные процессы, которые будут развиваться в динамике", - сказал Песков журналистам.
Евросоюз - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
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