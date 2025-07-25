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В Кремле сравнили подходы России и Украины к проектам меморандумов

В Кремле сравнили подходы России и Украины к проектам меморандумов - 25.07.2025, ПРАЙМ

В Кремле сравнили подходы России и Украины к проектам меморандумов

Подходы России и Украины к проектам меморандумов диаметрально противоположны, вряд ли их можно сблизить в одночасье, заявил пресс-секретарь президента РФ... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T12:45+0300

2025-07-25T12:45+0300

2025-07-25T13:03+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Подходы России и Украины к проектам меморандумов диаметрально противоположны, вряд ли их можно сблизить в одночасье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сейчас подходы к проектам меморандумов, которыми обменялись во время второго раунда (переговоров России и Украины в Стамбуле - ред.), диаметрально противоположны. Вряд ли их можно сблизить в одночасье. Для этого потребуется очень сложная дипломатическая работа", - сказал Песков журналистам.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров: встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Кроме того, Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Помимо этого, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликтаВ среду Россия и Украина провели третью встречу в Стамбуле. По ее итогам председатель российской делегации Владимир Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров выполнены.Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Россия сообщила о готовности передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ, а также предложила обменяться пленными в количестве не менее 1,2 тысячи с каждой стороны.

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россия, украина, рф, стамбул, дмитрий песков