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В Кремле сравнили подходы России и Украины к проектам меморандумов
В Кремле сравнили подходы России и Украины к проектам меморандумов - 25.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле сравнили подходы России и Украины к проектам меморандумов
Подходы России и Украины к проектам меморандумов диаметрально противоположны, вряд ли их можно сблизить в одночасье, заявил пресс-секретарь президента РФ... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T12:45+0300
2025-07-25T12:45+0300
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Подходы России и Украины к проектам меморандумов диаметрально противоположны, вряд ли их можно сблизить в одночасье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сейчас подходы к проектам меморандумов, которыми обменялись во время второго раунда (переговоров России и Украины в Стамбуле - ред.), диаметрально противоположны. Вряд ли их можно сблизить в одночасье. Для этого потребуется очень сложная дипломатическая работа", - сказал Песков журналистам.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров: встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Кроме того, Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Помимо этого, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликтаВ среду Россия и Украина провели третью встречу в Стамбуле. По ее итогам председатель российской делегации Владимир Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров выполнены.Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Россия сообщила о готовности передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ, а также предложила обменяться пленными в количестве не менее 1,2 тысячи с каждой стороны.
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россия, украина, рф, стамбул, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, РФ, Стамбул, Дмитрий Песков
В Кремле сравнили подходы России и Украины к проектам меморандумов
Песков: подходы России и Украины к проектам меморандумов диаметрально противоположны
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Подходы России и Украины к проектам меморандумов диаметрально противоположны, вряд ли их можно сблизить в одночасье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас подходы к проектам меморандумов, которыми обменялись во время второго раунда (переговоров России и Украины в Стамбуле - ред.), диаметрально противоположны. Вряд ли их можно сблизить в одночасье. Для этого потребуется очень сложная дипломатическая работа", - сказал Песков журналистам.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров: встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Кроме того, Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Помимо этого, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта
В среду Россия и Украина провели третью встречу в Стамбуле. По ее итогам председатель российской делегации Владимир Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров выполнены.
Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Россия сообщила о готовности передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ, а также предложила обменяться пленными в количестве не менее 1,2 тысячи с каждой стороны.
"На двух стульях". СМИ раскрыли позицию Киева на стамбульских переговорах