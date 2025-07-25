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Девять поездов ФПК идут с задержками из-за ЧП с БПЛА в Ростовской области - 25.07.2025, ПРАЙМ
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Девять поездов ФПК идут с задержками из-за ЧП с БПЛА в Ростовской области
Девять поездов ФПК идут с задержками из-за ЧП с БПЛА в Ростовской области - 25.07.2025, ПРАЙМ
Девять поездов ФПК идут с задержками из-за ЧП с БПЛА в Ростовской области
Девять поездов ФПК идут с задержками из-за происшествий на станциях Песчанокопская и Тимашевская Северо-Кавказской железной дороги, сообщили в компании. | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T11:16+0300
2025-07-25T11:16+0300
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россия
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Девять поездов ФПК идут с задержками из-за происшествий на станциях Песчанокопская и Тимашевская Северо-Кавказской железной дороги, сообщили в компании. РЖД ранее в пятницу сообщили о ЧП в Ростовской области и Краснодарском крае после атак БПЛА, из-за которых задерживались пассажирские поезда. В частности, 12 пассажирских поездов задерживались после падения обломков БПЛА на станции Тимашевская в Краснодарском крае, 10 - из-за происшествия на станции Песчанокопская в Ростовской области. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил, что обломки БПЛА упали на территорию вокзала и повредили один из вагонов проходящего через город пассажирского поезда. Легкие травмы получили два человека. ПВО ночью сбила над Ростовской областью 23 БПЛА. В Песчанокопском районе взрывом было повреждено здание на железнодорожной станции, повреждена контактная сеть. "В настоящее время в связи с происшествием на станциях Песчанокопская и Тимашевская Северо-Кавказской железной дороги с задержками следуют 9 поездов АО "ФПК": № 358 Имеретинский Курорт – Уфа, № 254 Новороссийск – Уфа, № 98 Кисловодск – Тында, № 206 Анапа – Иркутск, № 14 Имеретинский Курорт – Саратов, № 274 Адлер – Северобайкальск, № 59 Новокузнецк – Кисловодск, № 523 Екатеринбург – Адлер, № 255 Челябинск – Новороссийск", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Пассажиры поездов дальнего следования, задерживающихся в пути более чем на 4 часа, будут обеспечены питанием. Подчеркивается, что железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов. "Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный)", - добавляется в сообщении.
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бизнес, россия, ростовская область, краснодарский край, уфа
Бизнес, РОССИЯ, Ростовская область, Краснодарский край, Уфа
11:16 25.07.2025
 
Девять поездов ФПК идут с задержками из-за ЧП с БПЛА в Ростовской области

Девять поездов ФПК идут с задержками из-за ЧП в Ростовской области и на Кубани

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкЖелезная дорога с поездами в Московской области
Железная дорога с поездами в Московской области - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Александр Вильф
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Девять поездов ФПК идут с задержками из-за происшествий на станциях Песчанокопская и Тимашевская Северо-Кавказской железной дороги, сообщили в компании.
РЖД ранее в пятницу сообщили о ЧП в Ростовской области и Краснодарском крае после атак БПЛА, из-за которых задерживались пассажирские поезда. В частности, 12 пассажирских поездов задерживались после падения обломков БПЛА на станции Тимашевская в Краснодарском крае, 10 - из-за происшествия на станции Песчанокопская в Ростовской области.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил, что обломки БПЛА упали на территорию вокзала и повредили один из вагонов проходящего через город пассажирского поезда. Легкие травмы получили два человека.
ПВО ночью сбила над Ростовской областью 23 БПЛА. В Песчанокопском районе взрывом было повреждено здание на железнодорожной станции, повреждена контактная сеть.
"В настоящее время в связи с происшествием на станциях Песчанокопская и Тимашевская Северо-Кавказской железной дороги с задержками следуют 9 поездов АО "ФПК": № 358 Имеретинский Курорт – Уфа, № 254 Новороссийск – Уфа, № 98 Кисловодск – Тында, № 206 Анапа – Иркутск, № 14 Имеретинский Курорт – Саратов, № 274 Адлер – Северобайкальск, № 59 Новокузнецк – Кисловодск, № 523 Екатеринбург – Адлер, № 255 Челябинск – Новороссийск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Пассажиры поездов дальнего следования, задерживающихся в пути более чем на 4 часа, будут обеспечены питанием.
Подчеркивается, что железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов.
"Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный)", - добавляется в сообщении.
Железнодорожные пути сортировочной станции - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
ЧП с БПЛА в Ростовской области привело к задержке 10 пассажирских поездов
08:17
 
БизнесРОССИЯРостовская областьКраснодарский крайУфа
 
 
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