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Девять поездов ФПК идут с задержками из-за ЧП с БПЛА в Ростовской области

Девять поездов ФПК идут с задержками из-за ЧП с БПЛА в Ростовской области - 25.07.2025, ПРАЙМ

Девять поездов ФПК идут с задержками из-за ЧП с БПЛА в Ростовской области

Девять поездов ФПК идут с задержками из-за происшествий на станциях Песчанокопская и Тимашевская Северо-Кавказской железной дороги, сообщили в компании. | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T11:16+0300

2025-07-25T11:16+0300

2025-07-25T11:16+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Девять поездов ФПК идут с задержками из-за происшествий на станциях Песчанокопская и Тимашевская Северо-Кавказской железной дороги, сообщили в компании. РЖД ранее в пятницу сообщили о ЧП в Ростовской области и Краснодарском крае после атак БПЛА, из-за которых задерживались пассажирские поезда. В частности, 12 пассажирских поездов задерживались после падения обломков БПЛА на станции Тимашевская в Краснодарском крае, 10 - из-за происшествия на станции Песчанокопская в Ростовской области. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил, что обломки БПЛА упали на территорию вокзала и повредили один из вагонов проходящего через город пассажирского поезда. Легкие травмы получили два человека. ПВО ночью сбила над Ростовской областью 23 БПЛА. В Песчанокопском районе взрывом было повреждено здание на железнодорожной станции, повреждена контактная сеть. "В настоящее время в связи с происшествием на станциях Песчанокопская и Тимашевская Северо-Кавказской железной дороги с задержками следуют 9 поездов АО "ФПК": № 358 Имеретинский Курорт – Уфа, № 254 Новороссийск – Уфа, № 98 Кисловодск – Тында, № 206 Анапа – Иркутск, № 14 Имеретинский Курорт – Саратов, № 274 Адлер – Северобайкальск, № 59 Новокузнецк – Кисловодск, № 523 Екатеринбург – Адлер, № 255 Челябинск – Новороссийск", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Пассажиры поездов дальнего следования, задерживающихся в пути более чем на 4 часа, будут обеспечены питанием. Подчеркивается, что железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов. "Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный)", - добавляется в сообщении.

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бизнес, россия, ростовская область, краснодарский край, уфа