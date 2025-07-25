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СМИ: жалоба Польши повлияла на решение Трампа возобновить помощь Украине

СМИ: жалоба Польши повлияла на решение Трампа возобновить помощь Украине - 25.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: жалоба Польши повлияла на решение Трампа возобновить помощь Украине

Президент США Дональд Трамп принял решение о возобновлении поставок средств ПВО Украине после разговора со своим спецпосланником Китом Келлогом о якобы... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T11:03+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп принял решение о возобновлении поставок средств ПВО Украине после разговора со своим спецпосланником Китом Келлогом о якобы поврежденном из-за авиаудара посольстве Польши в Киеве, утверждает британская газета Telegraph. Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский 4 июля заявил, что здание консульского отдела посольства Польши в Киеве якобы повреждено из-за ударов по украинской столице. Каких-либо доказательств он не привел. Посольство Польши в Киеве назвало незначительным ущерб, причиненный зданию консульского отдела. Как пишет Telegraph, в тот же день Сикорский связался с Келлогом, пожаловался на ситуацию и попросил возобновить поставки средств ПВО Украине. Келлог, в свою очередь, поговорил по телефону с Трампом, который быстро принял решение поручить Пентагону разблокировать средства ПВО, которые попали под временную заморозку американской помощи. "Он (Трамп - ред.) приказал Келлогу связаться с главой Пентагона Питом Хегсетом, чтобы возобновить поставки (вооружения - ред.) Киеву", - сообщает издание. Как отмечает Telegraph, Пентагону потребовалось не менее четырёх дней, чтобы отправить первую партию ракет для систем ПВО Patriot, а уже через девять дней Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил о выделении помощи Украине на 10 миллиардов долларов. "К концу той недели на Украину уже прибыли система ПВО Patriot и дополнительные перехватчики благодаря сделке с Германией", - отмечает газета.

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украина, польша, дональд трамп, кит келлог, нато