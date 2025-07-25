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Суд отклонил жалобу генерала Ивана Попова на приговор по делу о хищениях - 25.07.2025, ПРАЙМ
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Суд отклонил жалобу генерала Ивана Попова на приговор по делу о хищениях
Суд отклонил жалобу генерала Ивана Попова на приговор по делу о хищениях - 25.07.2025, ПРАЙМ
Суд отклонил жалобу генерала Ивана Попова на приговор по делу о хищениях
Второй западный окружной военный суд утвердил приговор бывшему командующему 58-й армией ВС РФ генералу Ивану Попову, получившему пять лет колонии по делу о... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T15:52+0300
2025-07-25T15:52+0300
общество
суд
минобороны
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Второй западный окружной военный суд утвердил приговор бывшему командующему 58-й армией ВС РФ генералу Ивану Попову, получившему пять лет колонии по делу о хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Апелляционную жалобу Попова Ивана Ивановича... оставить без удовлетворения", - огласил решение судья. Дело рассматривала коллегия из тройки судей. Попов участвовал в заседании по видеосвязи вместе со вторым фигурантом Сергеем Моисеевым. Оба находятся в СИЗО в Тамбовской области
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общество , суд, минобороны
Общество , суд, Минобороны
15:52 25.07.2025
 
Суд отклонил жалобу генерала Ивана Попова на приговор по делу о хищениях

Суд утвердил приговор генералу Попову, получившему 5 лет по делу о хищениях

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРассмотрение жалобы на арест бывшего командующего 58-й армией ВС РФ
Рассмотрение жалобы на арест бывшего командующего 58-й армией ВС РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Второй западный окружной военный суд утвердил приговор бывшему командующему 58-й армией ВС РФ генералу Ивану Попову, получившему пять лет колонии по делу о хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Апелляционную жалобу Попова Ивана Ивановича... оставить без удовлетворения", - огласил решение судья.
Дело рассматривала коллегия из тройки судей.
Попов участвовал в заседании по видеосвязи вместе со вторым фигурантом Сергеем Моисеевым. Оба находятся в СИЗО в Тамбовской области
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