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Суд отклонил жалобу генерала Ивана Попова на приговор по делу о хищениях

Суд отклонил жалобу генерала Ивана Попова на приговор по делу о хищениях - 25.07.2025, ПРАЙМ

Суд отклонил жалобу генерала Ивана Попова на приговор по делу о хищениях

Второй западный окружной военный суд утвердил приговор бывшему командующему 58-й армией ВС РФ генералу Ивану Попову, получившему пять лет колонии по делу о... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T15:52+0300

2025-07-25T15:52+0300

2025-07-25T15:52+0300

общество

суд

минобороны

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Второй западный окружной военный суд утвердил приговор бывшему командующему 58-й армией ВС РФ генералу Ивану Попову, получившему пять лет колонии по делу о хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Апелляционную жалобу Попова Ивана Ивановича... оставить без удовлетворения", - огласил решение судья. Дело рассматривала коллегия из тройки судей. Попов участвовал в заседании по видеосвязи вместе со вторым фигурантом Сергеем Моисеевым. Оба находятся в СИЗО в Тамбовской области

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общество , суд, минобороны