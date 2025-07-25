https://1prime.ru/20250725/popov-859941842.html
Суд отклонил жалобу генерала Ивана Попова на приговор по делу о хищениях
Суд отклонил жалобу генерала Ивана Попова на приговор по делу о хищениях - 25.07.2025, ПРАЙМ
Суд отклонил жалобу генерала Ивана Попова на приговор по делу о хищениях
Второй западный окружной военный суд утвердил приговор бывшему командующему 58-й армией ВС РФ генералу Ивану Попову, получившему пять лет колонии по делу о... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T15:52+0300
2025-07-25T15:52+0300
2025-07-25T15:52+0300
общество
суд
минобороны
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0a/851485205_0:0:2848:1603_1920x0_80_0_0_198987b3dea490c19d46416b00cfca28.jpg
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Второй западный окружной военный суд утвердил приговор бывшему командующему 58-й армией ВС РФ генералу Ивану Попову, получившему пять лет колонии по делу о хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Апелляционную жалобу Попова Ивана Ивановича... оставить без удовлетворения", - огласил решение судья. Дело рассматривала коллегия из тройки судей. Попов участвовал в заседании по видеосвязи вместе со вторым фигурантом Сергеем Моисеевым. Оба находятся в СИЗО в Тамбовской области
https://1prime.ru/20250717/minoborony-859608647.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0a/851485205_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_a04ffbaef1fcb830716c5adcf010d0ed.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , суд, минобороны
Общество , суд, Минобороны
Суд отклонил жалобу генерала Ивана Попова на приговор по делу о хищениях
Суд утвердил приговор генералу Попову, получившему 5 лет по делу о хищениях
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Второй западный окружной военный суд утвердил приговор бывшему командующему 58-й армией ВС РФ генералу Ивану Попову, получившему пять лет колонии по делу о хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Апелляционную жалобу Попова Ивана Ивановича... оставить без удовлетворения", - огласил решение судья.
Дело рассматривала коллегия из тройки судей.
Попов участвовал в заседании по видеосвязи вместе со вторым фигурантом Сергеем Моисеевым. Оба находятся в СИЗО в Тамбовской области
Минобороны подало иск на 18 миллионов рублей к Попову, Шестерову и Ахмедову