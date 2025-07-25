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Президент Туркмении выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24
Президент Туркмении выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24 - 25.07.2025, ПРАЙМ
Президент Туркмении выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолета Ан-24 в Амурской... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T06:51+0300
2025-07-25T06:51+0300
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АШХАБАД, 25 июл – ПРАЙМ. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области, сообщает официальная газета "Нейтральный Туркменистан".
"Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил глубокие соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолёта авиакомпании "Ангара", повлёкшим многочисленные человеческие жертвы. От имени народа и правительства страны, а также от себя лично президент Туркменистана передал слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжёлый момент родным и близким погибших", – говорится в сообщении.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, погибли 48 человек. В Приамурье объявлен трёхдневный траур. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы. В Амурской области введён режим ЧС регионального характера.
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россия, амурская область, тында, туркмения, сердар бердымухамедов, владимир путин, василий орлов, межгосударственный авиационный комитет
РОССИЯ, Экономика, Амурская область, Тында, ТУРКМЕНИЯ, Сердар Бердымухамедов, Владимир Путин, Василий Орлов, Межгосударственный авиационный комитет
Президент Туркмении выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24
Президент Туркмении Бердымухамедов выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24
АШХАБАД, 25 июл – ПРАЙМ. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области, сообщает официальная газета "Нейтральный Туркменистан".
"Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил глубокие соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолёта авиакомпании "Ангара", повлёкшим многочисленные человеческие жертвы. От имени народа и правительства страны, а также от себя лично президент Туркменистана передал слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжёлый момент родным и близким погибших", – говорится в сообщении.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, погибли 48 человек. В Приамурье объявлен трёхдневный траур. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы. В Амурской области введён режим ЧС регионального характера.