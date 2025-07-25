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Президент Туркмении выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24 - 25.07.2025, ПРАЙМ
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Президент Туркмении выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24
Президент Туркмении выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24 - 25.07.2025, ПРАЙМ
Президент Туркмении выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолета Ан-24 в Амурской... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T06:51+0300
2025-07-25T06:51+0300
россия
экономика
амурская область
тында
туркмения
сердар бердымухамедов
владимир путин
василий орлов
межгосударственный авиационный комитет
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АШХАБАД, 25 июл – ПРАЙМ. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области, сообщает официальная газета "Нейтральный Туркменистан". "Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил глубокие соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолёта авиакомпании "Ангара", повлёкшим многочисленные человеческие жертвы. От имени народа и правительства страны, а также от себя лично президент Туркменистана передал слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжёлый момент родным и близким погибших", – говорится в сообщении. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, погибли 48 человек. В Приамурье объявлен трёхдневный траур. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы. В Амурской области введён режим ЧС регионального характера.
амурская область
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россия, амурская область, тында, туркмения, сердар бердымухамедов, владимир путин, василий орлов, межгосударственный авиационный комитет
РОССИЯ, Экономика, Амурская область, Тында, ТУРКМЕНИЯ, Сердар Бердымухамедов, Владимир Путин, Василий Орлов, Межгосударственный авиационный комитет
06:51 25.07.2025
 
Президент Туркмении выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24

Президент Туркмении Бердымухамедов выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24

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АШХАБАД, 25 июл – ПРАЙМ. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области, сообщает официальная газета "Нейтральный Туркменистан".
"Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил глубокие соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолёта авиакомпании "Ангара", повлёкшим многочисленные человеческие жертвы. От имени народа и правительства страны, а также от себя лично президент Туркменистана передал слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжёлый момент родным и близким погибших", – говорится в сообщении.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, погибли 48 человек. В Приамурье объявлен трёхдневный траур. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы. В Амурской области введён режим ЧС регионального характера.
 
ЭкономикаРОССИЯАмурская областьТындаТУРКМЕНИЯСердар БердымухамедовВладимир ПутинВасилий ОрловМежгосударственный авиационный комитет
 
 
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