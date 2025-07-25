https://1prime.ru/20250725/profitsit-859935898.html
ЦБ понизил прогноз профицита торгового баланса России
ЦБ понизил прогноз профицита торгового баланса России - 25.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ понизил прогноз профицита торгового баланса России
Банк России понизил прогноз профицита торгового баланса РФ на текущий год до 104 миллиардов долларов с прежней оценки в 111 миллиардов, сообщил регулятор. | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T14:13+0300
2025-07-25T14:13+0300
2025-07-25T14:13+0300
банк россии
финансы
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_0:136:2661:1633_1920x0_80_0_0_46e2ffb2089946555cc5b8a3571eef7b.jpg
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Банк России понизил прогноз профицита торгового баланса РФ на текущий год до 104 миллиардов долларов с прежней оценки в 111 миллиардов, сообщил регулятор. Регулятор ожидает, что годовой объем экспорта будет меньше, чем предполагалось ранее: оценка была понижена до 410 миллиардов долларов с 414 миллиардов. А прогноз импорта ЦБ повысил до 306 миллиарда долларов с прежних 303 миллиардов. Прогноз профицита торгового баланса на 2026 год был также понижен – до 102 со 110 миллиардов долларов. При этом ЦБ понизил ожидания объема экспорта в 2026 году до 419 миллиардов с 424 миллиардов, импорта - повысил до 317 миллиардов с 314 миллиардов долларов. В 2027 году ЦБ ожидает профицита торгового баланса России на уровне 111 миллиардов долларов вместо 107 миллиардов долларов, экспорт на уровне 443 миллиардов вместо 435 миллиардов, а импорт на уровне 332 вместо 328 миллиардов долларов. В 2028 году ЦБ ожидает профицита торгового баланса России на уровне 110 миллиардов долларов, экспорт на уровне 458 миллиардов долларов, а импорт на уровне 348 миллиардов.
https://1prime.ru/20250711/profitsit--859406782.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_152:0:2509:1768_1920x0_80_0_0_076f20c1e957000c97ad9d90f25c4b3d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия
Банк России, Финансы, РОССИЯ
ЦБ понизил прогноз профицита торгового баланса России
ЦБ понизил прогноз профицита торгового баланса России до 104 миллиардов долларов
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Банк России понизил прогноз профицита торгового баланса РФ на текущий год до 104 миллиардов долларов с прежней оценки в 111 миллиардов, сообщил регулятор.
Регулятор ожидает, что годовой объем экспорта будет меньше, чем предполагалось ранее: оценка была понижена до 410 миллиардов долларов с 414 миллиардов. А прогноз импорта ЦБ повысил до 306 миллиарда долларов с прежних 303 миллиардов.
Прогноз профицита торгового баланса на 2026 год был также понижен – до 102 со 110 миллиардов долларов. При этом ЦБ понизил ожидания объема экспорта в 2026 году до 419 миллиардов с 424 миллиардов, импорта - повысил до 317 миллиардов с 314 миллиардов долларов.
В 2027 году ЦБ ожидает профицита торгового баланса России на уровне 111 миллиардов долларов вместо 107 миллиардов долларов, экспорт на уровне 443 миллиардов вместо 435 миллиардов, а импорт на уровне 332 вместо 328 миллиардов долларов.
В 2028 году ЦБ ожидает профицита торгового баланса России на уровне 110 миллиардов долларов, экспорт на уровне 458 миллиардов долларов, а импорт на уровне 348 миллиардов.
Профицит внешней торговли России товарами в январе-мае снизился на 19%