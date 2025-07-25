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ЦБ понизил прогноз профицита торгового баланса России

ЦБ понизил прогноз профицита торгового баланса России - 25.07.2025, ПРАЙМ

ЦБ понизил прогноз профицита торгового баланса России

Банк России понизил прогноз профицита торгового баланса РФ на текущий год до 104 миллиардов долларов с прежней оценки в 111 миллиардов, сообщил регулятор. | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T14:13+0300

2025-07-25T14:13+0300

2025-07-25T14:13+0300

банк россии

финансы

россия

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Банк России понизил прогноз профицита торгового баланса РФ на текущий год до 104 миллиардов долларов с прежней оценки в 111 миллиардов, сообщил регулятор. Регулятор ожидает, что годовой объем экспорта будет меньше, чем предполагалось ранее: оценка была понижена до 410 миллиардов долларов с 414 миллиардов. А прогноз импорта ЦБ повысил до 306 миллиарда долларов с прежних 303 миллиардов. Прогноз профицита торгового баланса на 2026 год был также понижен – до 102 со 110 миллиардов долларов. При этом ЦБ понизил ожидания объема экспорта в 2026 году до 419 миллиардов с 424 миллиардов, импорта - повысил до 317 миллиардов с 314 миллиардов долларов. В 2027 году ЦБ ожидает профицита торгового баланса России на уровне 111 миллиардов долларов вместо 107 миллиардов долларов, экспорт на уровне 443 миллиардов вместо 435 миллиардов, а импорт на уровне 332 вместо 328 миллиардов долларов. В 2028 году ЦБ ожидает профицита торгового баланса России на уровне 110 миллиардов долларов, экспорт на уровне 458 миллиардов долларов, а импорт на уровне 348 миллиардов.

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финансы, россия