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ЦБ понизил прогноз профицита торгового баланса России - 25.07.2025, ПРАЙМ
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ЦБ понизил прогноз профицита торгового баланса России
ЦБ понизил прогноз профицита торгового баланса России - 25.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ понизил прогноз профицита торгового баланса России
Банк России понизил прогноз профицита торгового баланса РФ на текущий год до 104 миллиардов долларов с прежней оценки в 111 миллиардов, сообщил регулятор. | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T14:13+0300
2025-07-25T14:13+0300
банк россии
финансы
россия
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Банк России понизил прогноз профицита торгового баланса РФ на текущий год до 104 миллиардов долларов с прежней оценки в 111 миллиардов, сообщил регулятор. Регулятор ожидает, что годовой объем экспорта будет меньше, чем предполагалось ранее: оценка была понижена до 410 миллиардов долларов с 414 миллиардов. А прогноз импорта ЦБ повысил до 306 миллиарда долларов с прежних 303 миллиардов. Прогноз профицита торгового баланса на 2026 год был также понижен – до 102 со 110 миллиардов долларов. При этом ЦБ понизил ожидания объема экспорта в 2026 году до 419 миллиардов с 424 миллиардов, импорта - повысил до 317 миллиардов с 314 миллиардов долларов. В 2027 году ЦБ ожидает профицита торгового баланса России на уровне 111 миллиардов долларов вместо 107 миллиардов долларов, экспорт на уровне 443 миллиардов вместо 435 миллиардов, а импорт на уровне 332 вместо 328 миллиардов долларов. В 2028 году ЦБ ожидает профицита торгового баланса России на уровне 110 миллиардов долларов, экспорт на уровне 458 миллиардов долларов, а импорт на уровне 348 миллиардов.
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финансы, россия
Банк России, Финансы, РОССИЯ
14:13 25.07.2025
 
ЦБ понизил прогноз профицита торгового баланса России

ЦБ понизил прогноз профицита торгового баланса России до 104 миллиардов долларов

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Банк России понизил прогноз профицита торгового баланса РФ на текущий год до 104 миллиардов долларов с прежней оценки в 111 миллиардов, сообщил регулятор.
Регулятор ожидает, что годовой объем экспорта будет меньше, чем предполагалось ранее: оценка была понижена до 410 миллиардов долларов с 414 миллиардов. А прогноз импорта ЦБ повысил до 306 миллиарда долларов с прежних 303 миллиардов.
Прогноз профицита торгового баланса на 2026 год был также понижен – до 102 со 110 миллиардов долларов. При этом ЦБ понизил ожидания объема экспорта в 2026 году до 419 миллиардов с 424 миллиардов, импорта - повысил до 317 миллиардов с 314 миллиардов долларов.
В 2027 году ЦБ ожидает профицита торгового баланса России на уровне 111 миллиардов долларов вместо 107 миллиардов долларов, экспорт на уровне 443 миллиардов вместо 435 миллиардов, а импорт на уровне 332 вместо 328 миллиардов долларов.
В 2028 году ЦБ ожидает профицита торгового баланса России на уровне 110 миллиардов долларов, экспорт на уровне 458 миллиардов долларов, а импорт на уровне 348 миллиардов.
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