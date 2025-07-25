https://1prime.ru/20250725/prognoz-859955974.html
Аналитики ожидают роста российского рынка акций и ослабления рубля
Аналитики ожидают роста российского рынка акций и ослабления рубля - 25.07.2025, ПРАЙМ
Аналитики ожидают роста российского рынка акций и ослабления рубля
Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают повышения российского рынка акций за следующую неделю и ослабления рубля к юаню, доллару и евро,... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T22:04+0300
2025-07-25T22:04+0300
2025-07-25T22:04+0300
экономика
рынок
акции
индексы
рф
сша
валентина савенкова
богдан зварич
"бкс мир инвестиций"
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/83344/03/833440340_0:118:2979:1794_1920x0_80_0_0_3fa9fede4e887fc2da148c76684ce46d.jpg
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают повышения российского рынка акций за следующую неделю и ослабления рубля к юаню, доллару и евро, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет за следующую неделю на 1,9% до 2825 пункта. Цена на нефть марки Brent при этом за неделю повысится на 1 доллар и составит 69,56 доллара за баррель, курс евро на форексе останется около 1,173 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за следующую неделю вырастет на 8 копеек и составит 11,14 рубля, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, поднимется на 22 копейки, до 79,77 рубля, евро – на 48 копеек, до 93,83 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. Драйверы рынка Цикл снижения ключевой ставки и "голубиная" риторика ЦБ РФ будут главными драйверами для российского рынка акций в ближайшее время, считает Иван Ефанов из компании "Цифра брокер". "Начало ослабления рубля может поддержать акции экспортёров", - добавляет он. На следующей неделе в России продолжится сезон отчетностей по МСФО за первое полугодие 2024 года, и выходящие данные будут оказывать краткосрочное влияние на котировки акций, считает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Начнётся также сезон рекомендаций промежуточных дивидендов советами директоров компаний", - добавляет она. Главным драйвером роста могли бы стать позитивные новости с геополитического фронта, однако пока нет никаких достоверных оснований ожидать их в краткосрочной перспективе, считает Валентина Савенкова из ИК "Велес капитал". "Инвесторы окончательно перешли в режим ожидания, который с высокой вероятностью может продлиться до середины августа или начале сентября", - считает она. Из событий будущей недели можно отметить заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ 28 июля, говорит Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". Итоги заседания Банка России в значительной степени совпали с ожиданиями инвесторов, отмечает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Скорее всего, из-за надвигающегося периода отпусков в ближайшую неделю на рынке не произойдет существенных изменений", - добавляет он. Рубль продолжит слабеть Китайская валюта, на фоне прохождения пика налоговых выплат и снижения поддержки рубля со стороны экспортеров, попытается закрепиться выше отметки 11 рублей, полагает Богдан Зварич из банка ПСБ. "Умеренное давление на рубль может оказать и динамика цен на нефть. Однако баланс спроса и предложения на валютном рынке обеспечивает стабильность курса национальной валюты", - добавляет он. Снижение ключевой ставки ЦБ естественно негативно для рубля, который начал терять позиции еще во время налогового периода, что может говорить о его увеличивающейся слабости и высокой вероятности роста валюты США до 80-81 рублей в самой ближней перспективе и в направлении 85 к началу осени, считает Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". Снижение ключевой ставки ЦБ РФ делает рублевые инструменты чуть менее привлекательными - доходность по депозитам будет снижаться, рассуждает Александр Крайко из Cifra Markets. "В условиях ограниченного доступа к зарубежным активам, криптоактивы могут стать одним из немногих ликвидных каналов для диверсификации. При ограничениях на покупку валюты через биржу, стейблкоины и производные инструменты на них могут рассматриваться как замена доллару", - добавляет он. Динамика индексов С учетом всех факторов в ближайшее время можно ожидать постепенного продвижения и тестирования рынком области сопротивления у 2860 пунктов по индексу Мосбиржи, рассчитывает Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". Рынок акций вряд ли удивит нас активным ростом, но с высокой вероятностью продолжит пребывать в актуальном уже 3 месяца диапазоне 2730–2850 пунктов, считает Валентина Савенкова из ИК "Велес Капитал". "Локальным драйвером роста котировок компаний-экспортеров могло бы стать давно ожидаемое значительное ослабление рубля, первые незначительные признаки которого мы наблюдаем с середины текущей недели", - добавляет она.
https://1prime.ru/20250725/sanktsii-859941744.html
https://1prime.ru/20250725/stavka-859930552.html
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83344/03/833440340_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_60a0a7e4f56ba92c05dda28fdd27ace8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, акции, индексы, рф, сша, валентина савенкова, богдан зварич, "бкс мир инвестиций", мосбиржа, ик "велес капитал"
Экономика, Рынок, Акции, Индексы, РФ, США, Валентина Савенкова, Богдан Зварич, "БКС Мир инвестиций", Мосбиржа, ИК "ВЕЛЕС Капитал"
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают повышения российского рынка акций за следующую неделю и ослабления рубля к юаню, доллару и евро, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости.
В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет за следующую неделю на 1,9% до 2825 пункта.
Цена на нефть марки Brent при этом за неделю повысится на 1 доллар и составит 69,56 доллара за баррель, курс евро на форексе останется около 1,173 доллара, оценивают аналитики.
Курс юаня на Мосбирже за следующую неделю вырастет на 8 копеек и составит 11,14 рубля, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, поднимется на 22 копейки, до 79,77 рубля, евро – на 48 копеек, до 93,83 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты.
Цикл снижения ключевой ставки и "голубиная" риторика ЦБ РФ будут главными драйверами для российского рынка акций в ближайшее время, считает Иван Ефанов из компании "Цифра брокер". "Начало ослабления рубля может поддержать акции экспортёров", - добавляет он.
На следующей неделе в России продолжится сезон отчетностей по МСФО за первое полугодие 2024 года, и выходящие данные будут оказывать краткосрочное влияние на котировки акций, считает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Начнётся также сезон рекомендаций промежуточных дивидендов советами директоров компаний", - добавляет она.
Глава ЦБ оценила устойчивость финсектора России к западным санкциям
Главным драйвером роста могли бы стать позитивные новости с геополитического фронта, однако пока нет никаких достоверных оснований ожидать их в краткосрочной перспективе, считает Валентина Савенкова из ИК "Велес капитал". "Инвесторы окончательно перешли в режим ожидания, который с высокой вероятностью может продлиться до середины августа или начале сентября", - считает она.
Из событий будущей недели можно отметить заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ 28 июля, говорит Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций".
Итоги заседания Банка России в значительной степени совпали с ожиданиями инвесторов, отмечает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Скорее всего, из-за надвигающегося периода отпусков в ближайшую неделю на рынке не произойдет существенных изменений", - добавляет он.
Китайская валюта, на фоне прохождения пика налоговых выплат и снижения поддержки рубля со стороны экспортеров, попытается закрепиться выше отметки 11 рублей, полагает Богдан Зварич из банка ПСБ. "Умеренное давление на рубль может оказать и динамика цен на нефть. Однако баланс спроса и предложения на валютном рынке обеспечивает стабильность курса национальной валюты", - добавляет он.
Снижение ключевой ставки ЦБ естественно негативно для рубля, который начал терять позиции еще во время налогового периода, что может говорить о его увеличивающейся слабости и высокой вероятности роста валюты США до 80-81 рублей в самой ближней перспективе и в направлении 85 к началу осени, считает Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций".
Снижение ключевой ставки ЦБ РФ делает рублевые инструменты чуть менее привлекательными - доходность по депозитам будет снижаться, рассуждает Александр Крайко из Cifra Markets. "В условиях ограниченного доступа к зарубежным активам, криптоактивы могут стать одним из немногих ликвидных каналов для диверсификации. При ограничениях на покупку валюты через биржу, стейблкоины и производные инструменты на них могут рассматриваться как замена доллару", - добавляет он.
С учетом всех факторов в ближайшее время можно ожидать постепенного продвижения и тестирования рынком области сопротивления у 2860 пунктов по индексу Мосбиржи, рассчитывает Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций".
Рынок акций вряд ли удивит нас активным ростом, но с высокой вероятностью продолжит пребывать в актуальном уже 3 месяца диапазоне 2730–2850 пунктов, считает Валентина Савенкова из ИК "Велес Капитал". "Локальным драйвером роста котировок компаний-экспортеров могло бы стать давно ожидаемое значительное ослабление рубля, первые незначительные признаки которого мы наблюдаем с середины текущей недели", - добавляет она.
Банк России принял решение снизить ключевую ставку