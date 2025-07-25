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Аналитики ожидают роста российского рынка акций и ослабления рубля

Аналитики ожидают роста российского рынка акций и ослабления рубля - 25.07.2025, ПРАЙМ

Аналитики ожидают роста российского рынка акций и ослабления рубля

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают повышения российского рынка акций за следующую неделю и ослабления рубля к юаню, доллару и евро,... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T22:04+0300

2025-07-25T22:04+0300

2025-07-25T22:04+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают повышения российского рынка акций за следующую неделю и ослабления рубля к юаню, доллару и евро, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет за следующую неделю на 1,9% до 2825 пункта. Цена на нефть марки Brent при этом за неделю повысится на 1 доллар и составит 69,56 доллара за баррель, курс евро на форексе останется около 1,173 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за следующую неделю вырастет на 8 копеек и составит 11,14 рубля, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, поднимется на 22 копейки, до 79,77 рубля, евро – на 48 копеек, до 93,83 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. Драйверы рынка Цикл снижения ключевой ставки и "голубиная" риторика ЦБ РФ будут главными драйверами для российского рынка акций в ближайшее время, считает Иван Ефанов из компании "Цифра брокер". "Начало ослабления рубля может поддержать акции экспортёров", - добавляет он. На следующей неделе в России продолжится сезон отчетностей по МСФО за первое полугодие 2024 года, и выходящие данные будут оказывать краткосрочное влияние на котировки акций, считает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Начнётся также сезон рекомендаций промежуточных дивидендов советами директоров компаний", - добавляет она. Главным драйвером роста могли бы стать позитивные новости с геополитического фронта, однако пока нет никаких достоверных оснований ожидать их в краткосрочной перспективе, считает Валентина Савенкова из ИК "Велес капитал". "Инвесторы окончательно перешли в режим ожидания, который с высокой вероятностью может продлиться до середины августа или начале сентября", - считает она. Из событий будущей недели можно отметить заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ 28 июля, говорит Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". Итоги заседания Банка России в значительной степени совпали с ожиданиями инвесторов, отмечает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Скорее всего, из-за надвигающегося периода отпусков в ближайшую неделю на рынке не произойдет существенных изменений", - добавляет он. Рубль продолжит слабеть Китайская валюта, на фоне прохождения пика налоговых выплат и снижения поддержки рубля со стороны экспортеров, попытается закрепиться выше отметки 11 рублей, полагает Богдан Зварич из банка ПСБ. "Умеренное давление на рубль может оказать и динамика цен на нефть. Однако баланс спроса и предложения на валютном рынке обеспечивает стабильность курса национальной валюты", - добавляет он. Снижение ключевой ставки ЦБ естественно негативно для рубля, который начал терять позиции еще во время налогового периода, что может говорить о его увеличивающейся слабости и высокой вероятности роста валюты США до 80-81 рублей в самой ближней перспективе и в направлении 85 к началу осени, считает Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". Снижение ключевой ставки ЦБ РФ делает рублевые инструменты чуть менее привлекательными - доходность по депозитам будет снижаться, рассуждает Александр Крайко из Cifra Markets. "В условиях ограниченного доступа к зарубежным активам, криптоактивы могут стать одним из немногих ликвидных каналов для диверсификации. При ограничениях на покупку валюты через биржу, стейблкоины и производные инструменты на них могут рассматриваться как замена доллару", - добавляет он. Динамика индексов С учетом всех факторов в ближайшее время можно ожидать постепенного продвижения и тестирования рынком области сопротивления у 2860 пунктов по индексу Мосбиржи, рассчитывает Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". Рынок акций вряд ли удивит нас активным ростом, но с высокой вероятностью продолжит пребывать в актуальном уже 3 месяца диапазоне 2730–2850 пунктов, считает Валентина Савенкова из ИК "Велес Капитал". "Локальным драйвером роста котировок компаний-экспортеров могло бы стать давно ожидаемое значительное ослабление рубля, первые незначительные признаки которого мы наблюдаем с середины текущей недели", - добавляет она.

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рынок, акции, индексы, рф, сша, валентина савенкова, богдан зварич, "бкс мир инвестиций", мосбиржа, ик "велес капитал"