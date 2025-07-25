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Транспортные прокуроры продолжают работу на месте крушения Ан-25 - 25.07.2025, ПРАЙМ
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Транспортные прокуроры продолжают работу на месте крушения Ан-25
Транспортные прокуроры продолжают работу на месте крушения Ан-25 - 25.07.2025, ПРАЙМ
Транспортные прокуроры продолжают работу на месте крушения Ан-25
Транспортные прокуроры в пятницу утром продолжают работу на месте крушения Ан-25 в Амурской области, на место выезжает руководство, сообщает Дальневосточная... | 25.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-25T02:20+0300
2025-07-25T02:20+0300
бизнес
россия
общество
амурская область
тында
благовещенск
василий орлов
ск рф
межгосударственный авиационный комитет
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл - ПРАЙМ. Транспортные прокуроры в пятницу утром продолжают работу на месте крушения Ан-25 в Амурской области, на место выезжает руководство, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "В целях координации действий правоохранительных органов на месте происшествия продолжает работать Тындинская транспортная прокуратура. Также на место крушения выезжает заместитель Дальневосточного транспортного прокурора Вадим Кротов", - говорится в сообщении. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
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бизнес, россия, общество , амурская область, тында, благовещенск, василий орлов, ск рф, межгосударственный авиационный комитет
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Амурская область, Тында, Благовещенск, Василий Орлов, СК РФ, Межгосударственный авиационный комитет
02:20 25.07.2025
 
Транспортные прокуроры продолжают работу на месте крушения Ан-25

Транспортные прокуроры продолжают работу на месте крушения Ан-25 в Приамурье

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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл - ПРАЙМ. Транспортные прокуроры в пятницу утром продолжают работу на месте крушения Ан-25 в Амурской области, на место выезжает руководство, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"В целях координации действий правоохранительных органов на месте происшествия продолжает работать Тындинская транспортная прокуратура. Также на место крушения выезжает заместитель Дальневосточного транспортного прокурора Вадим Кротов", - говорится в сообщении.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
 
БизнесРОССИЯОбществоАмурская областьТындаБлаговещенскВасилий ОрловСК РФМежгосударственный авиационный комитет
 
 
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