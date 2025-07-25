https://1prime.ru/20250725/putin-859903261.html

Путин проявляет политическую волю, заявил Мадуро

Путин проявляет политическую волю, заявил Мадуро - 25.07.2025, ПРАЙМ

Путин проявляет политическую волю, заявил Мадуро

Российский президент Владимир Путин проявляет политическую волю к поиску решения конфликта на Украине, которое будет учитывать российские интересы, однако... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T05:29+0300

2025-07-25T05:29+0300

2025-07-25T05:29+0300

экономика

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николас мадуро

владимир путин

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МЕХИКО, 25 июл - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин проявляет политическую волю к поиску решения конфликта на Украине, которое будет учитывать российские интересы, однако сталкивается с нежеланием киевских коррупционеров завершать его, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. "Я думаю, что президент Путин имеет политическую волю для достижения взаимопонимания (с Украиной - ред.), с уважением к российским интересам", - сказал Мадуро в интервью, которое показал телеканал VTV. Политик указал, что на Украине в то же самое время "действуют нацистские течения, зависящие от милитаристского сектора". "Там огромная коррупция - она уже вскрыта. И это, конечно, практически не показывают западные СМИ. Но там огромная коррупция. Есть множество заинтересованных в продолжении войны: те, кто продают оружие, те, кто наживается на конфликте. Они делают ставку на продолжение войны ради сторонних целей", - добавил Мадуро. Венесуэльский лидер вновь подчеркнул, что его страна выступает за мир и делает ставку на прямые переговоры между Россией и Украиной. "И пусть мир, те, у кого есть сила в мире, поддержат мирное и достойное решение этого вооружённого конфликта", - заключил президент Мадуро.

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мировая экономика, россия, украина, венесуэла, николас мадуро, владимир путин