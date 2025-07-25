https://1prime.ru/20250725/rada-859938544.html

Украинские власти могут изъять у НАБУ и САП неудобные дела, заявили в Раде

Украинские власти могут изъять у НАБУ и САП неудобные дела, заявили в Раде - 25.07.2025, ПРАЙМ

Украинские власти могут изъять у НАБУ и САП неудобные дела, заявили в Раде

Украинские власти могут воспользоваться временем до рассмотрения законопроекта о восстановлении независимости антикоррупционных органов, чтобы изъять неудобные... | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T14:42+0300

2025-07-25T14:42+0300

2025-07-25T14:42+0300

общество

киев

владимир зеленский

сбу

рада

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859613145_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_28b63a1cd1b3871a7d93d285fe89ce23.jpg

МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Украинские власти могут воспользоваться временем до рассмотрения законопроекта о восстановлении независимости антикоррупционных органов, чтобы изъять неудобные для себя дела о высокопоставленных коррупционерах, дал понять украинский депутат Ярослав Железняк. Ранее в пятницу спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что украинский парламент через неделю, 31 июля, рассмотрит предложенный Владимиром Зеленским законопроект о восстановлении независимости антикоррупционных органов, которых они лишились из-за него же на этой неделе. "Я очень рекомендую власти сейчас даже не думать за это время использовать нормы пока действующего позорного закона и вдруг, злоупотребляя полномочиями, забрать какое-то дело по VIP-коррупционеру из НАБУ/САП", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Позднее украинский депутат Ярослав Юрчишин заявил, что законопроект о снятии ограничений с НАБУ и САП зарегистрирован в Раде группой из 48 депутатов. Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.

https://1prime.ru/20250725/nabu-859923675.html

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , киев, владимир зеленский, сбу, рада