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Совфед одобрил закон о регулировании сервисов рассрочки

Совфед одобрил закон о регулировании сервисов рассрочки - 25.07.2025, ПРАЙМ

Совфед одобрил закон о регулировании сервисов рассрочки

Сенаторы одобрили закон о регулировании деятельности по предоставлению рассрочки при оплате товаров, работ, услуг или результатов интеллектуальной деятельности. | 25.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-25T17:52+0300

2025-07-25T17:52+0300

2025-07-25T17:52+0300

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анатолий аксаков

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон о регулировании деятельности по предоставлению рассрочки при оплате товаров, работ, услуг или результатов интеллектуальной деятельности. В том числе он ограничивает максимальный срок рассрочки с 1 апреля 2026 года шестью месяцами. Закон направлен на защиту прав граждан, которые пользуются рассрочкой. Как пояснял председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, механизм рассрочки не должен использоваться для фактического кредитования – это часто происходит без соблюдения требований, предъявляемых к кредиторам. Принятие закона снизит риски в этой сфере, исключит скрытые проценты и регуляторный арбитраж на финансовом рынке, отмечал в свою очередь вице-спикер Совфеда Николай Журавлев. Максимальный лимит на сумму покупок в сервисах рассрочки без передачи данных о заключенных договорах в бюро кредитных историй (БКИ) составит 50 тысяч рублей. В случае превышения этого порога оператор сервиса рассрочки обязан будет передать данные о договорах рассрочки в БКИ – это позволит обеспечить баланс интересов операторов рассрочки и граждан, а также отслеживать формирующуюся в этом сегменте задолженность домохозяйств. Это в свою очередь поможет избежать появления непрозрачной части долга в экономике и снизить риски банкротства малообеспеченных россиян, поясняли РИА Новости в пресс-службе ЦБ. Закон также устанавливает требования к операторам сервисов рассрочки. Такими операторами могут выступать юрлица, сведения о которых внесены в соответствующий реестр. Оператор сервиса рассрочки не вправе совмещать свою деятельность с деятельностью некредитной финансовой организации, за исключением деятельности микрофинансовой организации (МФО). Если оператор не является банком или МФО, то размер его собственных средств (капитала) должен составлять не менее 5 миллионов рублей. Осуществлять контроль и надзор за деятельностью операторов, собирать их отчетность и вести реестр будет Банк России. В случае реорганизации оператора сервиса рассрочки в форме преобразования ЦБ должен быть об этом уведомлен, если образованное в результате юрлицо намерено осуществлять деятельность по предоставлению сервиса рассрочки. Действие положений закона не будет распространяться на договоры купли-продажи (подряда, оказания услуг), условия которых предусматривают их оплату потребителем в рассрочку или через определенное время напрямую продавцу (исполнителю, подрядчику), в том числе на договоры, заключаемые с участниками эксперимента по исламскому банкингу, а также на договоры потребительского кредита (займа). Закон должен вступить в силу с 1 апреля 2026 года. Его действие не будет распространяться на правоотношения, возникшие из договоров о предоставлении сервиса рассрочки, заключенных до этого дня. При этом максимальный срок рассрочки с 1 апреля 2026 года составит шесть месяцев, а с 1 апреля 2028 года - четыре месяца. С 1 января 2027 года операторы сервисов рассрочки будут обязаны представлять в Банк России бухгалтерскую (финансовую) и иную отчетность, а также иные документы и информацию в форме и порядке, которые установит ЦБ.

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финансы, бизнес, анатолий аксаков, госдума, бки, банк россии